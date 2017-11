Semnificatiile zilei de 22 noiembrie

In 1869 se inaugureaza cursurile Facultații de Medicina din Bucuresti, primul decan al facultatii fiind medicul chirurg Nicolae Turnescu.

In 1906 se aproba utilizarea mesajelor SOS in caz de pericol, in cadrul Conventiet Internationale de Radio si Telegrafie de la Berlin.

In 1913 este inaugurata cladirea Teatrului „Mr. Gh. Pastia” din Focsani.

In 1931 se deschide pentru public Muzeul de Istorie al Bucurestiului, in Casa Moruzi, care dupa 1959 se va muta in incinta Palatului Suțu, iar din 1999 isi va schimba numele in Muzeul Municipiului Bucuresti.

In 1943 Libanul isi castiga independenta fata de Franta, serbansu-si astazi Ziua Nationala.

In 1963 John F. Kennedy este asasinat la Dallas, Texas, iar vicepresdintele Lyndon B. Johnson ii va succede la presedintie.

In 2003 are loc Revoluția Trandafirilor in Georgia in timpul careia opozitia, purtand trandafiri in maini, ocupa Parlamentul din Tbilisi si cere demisia presedintelui Eduard Șevardnadze.

In 2005 Angela Merkel devine prima femeie cancelar al Germaniei.

In 1819 se naste George Eliot, scriitoare britanica; in 1869, André Gide – scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1947; in 1917, Andrew Huxley – medic britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicina in 1963; in 1958, Jamie Lee Curtis – actrita americana; in 1967, Boris Becker – tenisman german; in 1984, Scarlett Johansson, actrita americana, iar in 1989, Gabriel Torje – fotbalist român.

In 1901 moare Vasile Urechia-Alexandrescu, istoric, scriitor si politician român, membru fondator al Academiei Române; in 1916, Jack London (John Griffith) – scriitor american; in 1972, Horia Hulubei – fizician român, membru al Academiei Române, iar in 2012, Bryce Courtenay – scriitor australian.