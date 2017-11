Semnificatiile zilei de 16 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Toleranta, iar armata româna serbeaza Ziua Transporturi Militare. Ziua Internationala pentru Toleranta este instituita in 1995 de Organizația Natiunilor Unite. Originile acestei sarbatori se regasesc in Carta Natiunilor Unite, unde statele semnatare isi declarau intentia de a fi tolerante si de a trai in pace si buna intelegere, dar si in Constitutia UNESCO, bazata pe demnitate, egalitate si respect reciproc intre oameni.

Toleranta este acceptarea si aprecierea bogatiei si diversitatii culturale, a formelor de expresie, capacitatea de a recunoaste si respecta convingerile celorlalti. Este un principiu de baza al democratiei si dezvoltarii durabile, ce implica respingerea dogmatismului si absolutismului si asigura supravietuirea societatilor multietnice si multiculturale. Toleranta este ingaduinta, indulgenta, rabdare si poate fi exprimata la orice nivel, de la individ pana la stat.

Ziua Transporturilor Militare a fost aleasa spre a celebra data la care, in 1880, a fost infiintata prima companie de cai ferate din Armata româna. Structurile de miscare si transport au reprezentat inca de la inceput un element important in asigurarea sprijinului logistic, necesar indeplinirii misiunilor incredintate fortelor armate române. Nevoile crescande de deplasare a trupelor si de asigurare a unor cantitati apreciabile de materiale au impus redimensionarea si transformarea acestor structuri militare. In prezent, Centrul de coordonare a miscarii din cadrul armatei române, infiitat in anul 2000, are 8 birouri la: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati si Constanta.

In 1885 este inventata pelicula de nitroceluloza pentru imprimarea imaginilor, de catre George Eastman, fondatorul companiei Kodak, din SUA.

In 1938 este sintetizat pentru prima oara drogul halucinogen LSD la laboratoarele Sandoz din Basel, Elvetia, de catre chimistul elvetian Albert Hofmann.

In 1945 se infiinteaza UNESCO – Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, in urma semnarii Actului sau constitutiv de catre reprezentantii a 44 de state participante la Conferinta de la Londra.

In 1979 este dat in folosinta, experimental, primul tronson al magistralei 1 a metroului din Bucuresti, intre statiile Timpuri Noi si Semanatoarea.

In 2001 are loc premiera cinematografica a primului film Harry Potter – „Harry Potter si piatra filozofala”.

In 1816 se naste Andrei Muresanu, poet, traducator si eseist român, autorul imnului national al Romaniei, “Desteapta-te, române!”; in 1903, Dumitru Staniloae – teolog, scriitor, profesor universitar, dogmatist, traducator si ziarist român, membru de onoare al Academiei Române, iar in 1984, Mihai Roman – fotbalist român.

In 1960 moare Clark Gable, actor american; in 2000, Laurențiu Ulici – critic literar român; in 2006, Milton Friedman – economist american, laureat Nobel pentru Economie in 1976, iar in 2016, Daniel Prodan, fotbalist român.