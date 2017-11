Semnificatiile zilei de 15 noiembrie

Astazi este Ziua Scafandrilor Militari si Ziua Scafandrului Român, celebrand infiitarea Grupului 279 Scafandri, la 15 noembrie 1967. In 1976 ia fiinta Centrul de Scafandri din Constanta – prima unitate de scafandri din România. Acest centru functioneaza ca institutie unica de brevetare a scafandrilor. Din anul 2005 devine membru cu drepturi depline in cadrul comisiei UDWG, grup de lucru care se ocupa cu standardizarea operationala, tehnica si procedurala in domeniul scufundarilor.

Printre realizarile de exceptie ale scafandrilor militari români enumeram: prima scufundare in saturatie cu amestecuri heliu-oxigen la adancimea de 301 m – in 1981, prima scufundare in saturatie dupa o tehnologie proprie cu amestecuri azot-oxigen – in 1983, omologarea unei tehnologii de scufundare in saturatie cu amestecuri azot-oxigen si recordul national de scufundare la 500 metri, stabilit in 1984.