Semnificatiile zilei de 14 noiembrie

Astazi este marcata Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului, sarbatorita din 1991, la initiativa Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a Federatiei Internationale de Diabet.

Ca simbol al acestei zile, intreaga lume poarta o singura culoare – albastru. Diabetul e considerat una dintre cele mai mari probleme de sanatate a secolului nostru. Conform statisticilor Federatiei Internationale de Diabet, peste 415 milioane de oameni sufera de diabet la scară mondiala, reprezentad peste 8% din populatia adulta. Se estimeaza ca pana in 2040, suferinzii acestei boli vor depasi pragul de 640 de milioane, ceea ce tradus inseamna ca 1 din 10 adulti va avea diabet.

În Europa, numarul persoanelor cu diabet este de peste 60 de milioane, la care se adauga alte 23 de milioane care nu sunt diagnosticati oficial. În România exista o indelungata traditie dedicata cercetarii si tratarii acestei boli. In 1921, profesorul Nicolae Paulescu descopera insulina. Savantul român demonstreza eficiența acestei substanțe in reducerea hiperglicemiei si foloseste insulina in tratarea diabetului.

Descoperirea sa salveaza in continuuare milioane de vieti. Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice este fondata in 1957. Diabetul cunoaste 2 forme. Diabetul zaharat de tipul 1 este caracterizat de lipsa totala a insulinei din organism, iar cel de tipul 2 este caracterizat prin prezenta unei cantitati mai mari de insulina decat la omul normal, dar pe care organismul nu o poate folosi din diverse motive sau printr-o cantitate mai mica fata de normal. O dieta sanatoasa, activitatea fizica regulata, mentinerea unei greutati corporale normale si evitarea fumatului pot preveni sau intarzia instalarea diabetului de tip 2.

In 1832 este pus in circulatie primul vagon de tramvai din America, la New York.

In 1878 Dobrogea redevine parte a României, dupa Razboiul de Independenta.

In 1910 aviatorul Eugene Ely realizeaza prima decolare reusita a unui avion de pe un vas.

In 1969 se infiinteaza, la Bucuresti, Academia de Stiinte Agricole si Silvice.

In 1987 au loc, la Brasov, primele proteste la Secția 440 „Matrite” a intreprinderii de autocamioane Steagul Roșu, o actiune de protest impotriva politicilor economice si sociale impuse in Republica Socialista Romania de dictatorul comunist Nicolae Ceausescu.

In 1765 se naste Robert Fulton, constructor de nave american; in 1840, Claude Monet – pictor impresionist francez; in 1904, Dick Powell – actor american; in 1932, Geo Saizescu – regizor român; in 1954, Condoleezza Rice – politician american, ministru de externe al Statelor Unite, iar in 1975, Gabriela Szabo – atleta româna, desemnata, in 1999, cea mai buna atleta a lumii si cea mai buna sportiva a Europei.

In 1716 moare Gottfried Leibniz, filosof, matematician, diplomat si om de stiinta german; in 1831, Georg Wilhelm Friedrich Hegel – filosof german; in 1872, Pavel Kiseleff – general rus, guvernator al Principatelor Române, iar in 1996, Nicole Valéry-Grossu – scriitoare si jurnalista româna.