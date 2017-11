Semnificatiile zilei de 6 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Prevenirea Exploatarii Mediului in Timp de Razboi si Conflicte Armate, instituita in 2001 de catre Adunarea Generala a Națiunilor Unite. Scopul acestei zile este de a atrage atentia asupra daunelor aduse mediului (ecosistemelor) si resurselor naturale in perioadele de conflict armat, dar si asupra efectelor negative care se mentin mult timp dupa incheierea unui razboi.

Programul ONU pentru Mediu (UNEP) a publicat un raport in care se arata ca in ultima jumatate de secol, peste 40% din conflictele interne au la baza exploatarea resurselor naturale. Fie ca e vorba despre cele cu valoare mare – diamante, aur si petrol – sau despre lipsa resurselor vitale – solul fertil, apa – lipsa unei abordari integrate care sa includa si problemele de mediu poate conduce la alimentarea conflictelor. Potrivit statisticior, conflictele care au la baza resursele naturale au sanse duble sa izbucneasca din nou in viitor. ONU incurajeaza folosirea tuturor mijloacele disponibile, de la dialog si mediere pana la diplomatia preventiva, pentru a opri exploatarea resurselor naturale din alimentarea si finantarea conflictului armat, respectiv destabilizarea fundatiilor fragile de pace.

In 1528 conchistadorul Alvar Nunez Cabeza de Vaca este primul european care ajunge pe teritoriul actualului Texas.

In 1917 izbucneste Revolutia Bolsevica din Rusia.

In 1999 australienii resping instaurarea republicii, in proporție de 54%, rezultat al unui referendum constitutional.

In 1494 se naste Suleiman Magnificul, sultan al Imperiului Otoman, implicat in finalizarea sistemului de legi al Imperiului Otoman; in 1814, Adolphe Sax (Antoine-Joseph) – inventatorul saxofonului; in 1825, Charles Garnier – arhitect francez, cunoscut pentru proiectele pe baza carora s-au construit Opera din Paris si cazinoul din Monte Carlo; in 1938, Dumitru Rusu – pictor român; in 1952, Michael Cunningham – scriitor american, laureat al Premiuuil Pulitzer pentru Ficțiune, in 1998, iar in 1970, Ethan Hawke – actor american.

In 1893 moare Piotr Ilici Ceaikovski, compozitor rus; in 1988, Niklas Luhmann – sociolog german, unul din principalii reprezentanti ai teoriei sistemelor in sociologie, iar in 2005, Petre Salcudeanu – scriitor român.