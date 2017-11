Semnificatiile zilei de 5 noiembrie

In Marea Britanie, astazi se sarbatoreste “Ziua focurilor de artificii”, sau Guy Fawkes Night. Guy Fawkes este unul din membrii gruparii revolutionare catolice implicate in faimosul “Complot al prafului de pusca”.

Acesta viza aruncarea in aer a Parlamentului din Londra, cu scopul uciderii regelui James I si a intregii aristocratii protestante, la data de 5 noiembrie 1605. Complotul este, insa, desconspirat, de aici si aceasta sarbatoare – „Noaptea focurilor de artificii”, “Sarbatoarea focurilor de tabara” sau “Sarbatoarea Guy Fawkes” – care celebreaza esecul complotului lui Guy Fawkes. In unele regiuni se pregatesc dulciuri speciale pentru aceasta sarbatoare – caramelele focului (Bonfire toffee), placinta cu sirop negru de melasa, mere cu glazura de caramel, cartofi copti la foc etc.

In 1720 este incheiat Tratatul de pace de la Constantinopol (“Pace Vesnica”) intre Rusia si Imperiul Otoman.

In 1930 decoleaza, in primul sau zbor, aparatul german Dornier Do X – cel mai mare, mai greu si mai puternic hidroavion din lume la acea data, de pe Lacul Constanta spre Amsterdam.

In 1968 Shirley Chisholm devine prima femeie de culoare aleasa in Congresul american.

In 1970 la Vatican este introdus serviciul divin in limba nationala a fiectrei comunitati catolice.

In 2003 ia fiinta Kiss FM din recent dizolvatul Radio Contact.

In 1880 se naste Mihail Sadoveanu, scriitor român; in 1913, Vivien Leigh, actrita engleza; in 1917, Jacqueline Auriol – aviatoare franceza, prima femeie pilot de proba; in 1938, Joe Dassin – cantaret francez;in 1942, Mihai Sin – scriitor român; in 1959, Bryan Adams, muzician rock canadian, iar in 1977, Mihai Covaliu – scrimer român, campion olimpic la Sydney 2000.

In 1897 moare James Clerk Maxwell, fizician englez; in 1955, Maurice Utrillo – pictor francez; in 2005, John Fowles – scriitor englez; in 2007, Ion Pavalache, dirijor român si maestu de cor, iar in 2010, Adrian Păunescu – poet, prozator, jurnalist si politician român, membru de onoare al Academiei de Stiinte a Republicii Moldova.