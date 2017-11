Semnificatiile zilei de 3 noiembrie

Astazi este Ziua Vânatorilor de Munte. Este data la care, in 1916, este infiintat „Corpul Vanatorilor de Munte” – o elita a armatei române, trimisa in cele mai dificile actiuni. In cel de-al Doilea razboi mondial, pe frontul antisovietic, ei au reprezentat cea mai de temut aparare.

In 1977 apare, in Bistrita, Brigada 1 Vanatori de Munte. Iar in Targu Neamt a fost dedicat vanatorilor de munte si eroilor Primului Razboi Mondial un monument-mausoleu, realizat de arhitectul Theodor Burca, inaugurat in 1939 de catre Regele Carol al II-lea. In present, structura Fortelor Terestre ale Armatei României detine doua brigazi de vanatori de munte – Brigada 2 Vanatori de Munte Sarmizegetusa, destinata sa participe la misiuni NATO si in afara teritoriului tarii si Brigada 61 Vanatori de Munte General Virgil Badulescu, cu misiuni specifice, in principal pentru apararea teritoriului national.

In 1800 ia fiinta Casa Alba, resedinta presedintilor SUA, situata in Washington, constructie inceputa in 1792, dupa planurile arhitectului James Hoban.

In 1834 este fondat Muzeul de Istorie Naturala si Antichitati din Bucuresti.

In 1863 J.T. Alden breveteaza metoda de obtinere a drojdiei.

In 1883 arhitectul modernist Antonio Gaudí primeste aprobarea de a continua constructia „templului” barcelonez Sagrada Familia.

In 1906 sunt prezentate de catre Alois Alzheimer datele fundamentale ale bolii care ii va purta numele, la Congresul de Medicina de la Tübingen.

In 1958 este inaugurat Palatul UNESCO de la Paris.

In 1998 se lanseaza primul serviciu de telefonie „via satelit”, de catre firma americana de telecomunicatii Iridium.

In 2005 sunt descoperite ramasitele pamântesti ale lui Nicolaus Copernic, intr-o catedrala din Polonia.

In 1901 se naste André Malraux, romancier francez; in 1918, Petru Buzgau – pictor si grafician român, iar in 1979, Emilian Dolha – fotbalist român.

In 1954 moare Henri Matisse, pictor, sculptor si desenator francez, initiatorul fobismului; in 1998, Bob Kane – artist de benzi desenate, creatorul lui Batman, iar in 2015, Csaba Fenyvesi – campion olimpic la scrima.