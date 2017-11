Semnificatiile zilei de 2 noiembrie

In 1784 izbucneste marea Rascoala Taraneasca din Transilvania, condusa de Horea, Closca si Crisan.

In 1785 este breveteta prima luntre de salvare, construita de Lionel Lukin, la Londra.

In 1814 este folosita pentru prima data tiparnita, la Londra, pentru editarea periodicul londonez “The Times”.

In 1886 Carl Benz primeste brevetul pentru automobile de la Oficiul Imperial de Brevete din Germania.

In 1895 are loc, in SUA, prima cursa automobilistica.

In 1930 cel mai mare avion din lume, DO-X, efectueaza un zbor de proba, din Germania spre Amsterdam.

In 1955 cercetatorii americani Carlton-Schwerdt si Schaffer obtin in forma cristalina virusul care provoaca poliomielita.

In 1988 are loc prima propagare de worm pe Internet.

In 1989 societatea Ford cumpara brandul Jaguar.

In 1872 se naste Cincinat Pavelescu – poet si epigramist român, autor de romante, lieduri, cantilene, serenade si madrigaluri; in 1885, Harlow Shapley – astronom american, cel care a descoperit marimea si forma Caii Lactee; in 1908, Dimitrie Berea – pictor român; in 1966, David Schwimmer – actor american, iar in 1974, Nelly – rapper si actor american.

In 1854 moare Anton Pann (Antonie Pantoleon Petrov) – poet, compozitor, muzicolog si culegator de folclor; in 1950, George Bernard Shaw – dramaturg, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1925, iar in 2004, Theo van Gogh – regizor olandez.