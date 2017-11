Ce se intampla cu Selectia Nationala Eurovision anul viitor

In luna noiembrie se da startul inscrierilor la Eurovision 2018, iar anul viitor selectia nationala se va derula in mai multe orase, celebrand 100 de ani de la Marea Unire. Iata ce se pregateste!

Romania se inscrie si anul viitor in competitia Eurovision, cu conditia ca bugetul TVR sa fie aprobat.

Inscrierile vor incepe in luna noiembrie, in luna decembrie va avea loc jurizarea pieselor, urmand ca anul viitor, in lunile ianuarie si februarie sa aiba loc semifinalele si finala Selectiei Nationale Eurovision.

De data aceasta, show-urile vor avea loc, in premiera, in sase orase, nu intr-unul singur ca pana acum. Asta deoarece se doreste sustinerea mesajului “Eurovision uneste Romania”, odata cu implinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.

Daca va exista bugetul necesar si totul se va derula conform planului, artistul sau trupa care va castiga Selectia Nationala va reprezenta Romania la competitia Eurovision din luna mai, ce va avea loc in Lisabona, Portugalia.

Sursa: www.adpm.ro