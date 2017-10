Argila, remediul natural bun la toate!

Medicii vestiti ai Antichitatii, Hipocrate, Pliniu, Galen, Dioscoride i-au dedicat argilei lungi capitole in scrierile lor. Mitul argilei se pare ca este foarte adevarat, iar stiinta moderna confirma absolut toate binefacerile lutului vietii.

Argila poseda aproape toate calitatile unui produs natural de top: este un agent foarte bun de regenerare fizica, lucru bine cunoscut in zilele noastre, cand s-au descoperit in compozitia sa oligoelementele folosite in terapeutica. Compozitia argilei ne dezvaluie actiunea sa remineralizanta, reechilibranta si antitoxica. Astfel se explica de ce in trecut, deformarile osoase sau chiar tumorile erau tratate cu succes prin simpli plasturi cu argila. In timpul Primului Razboi Mondial, soldatii care au ascultat sfatul medicilor naturisti de a consuma zilnic argila, au fost singurii care nu s-au imbolnavit de temuta dizenterie.

Calitati neasteptate

Argila se numara printre putinele antiseptice „friendly” pentru om, pentru ca nu prezinta dezavantajele antisepticelor chimice care omoara bacteriile lezand totodata celulele sanatoase. Aceste proprietati bactericide ale argilei sunt necesare in tratamentul afectiunilor parazitoase, pulmonare, colibacilozelor, enteritelor si colitelor. Plagile purulente tratate cu argila se vindeca cu o rapiditate de nebanuit. Alaturi de proprietatile sale ci

Se recomanda astfel ca in cazuri de gingivite, stomatite, pioree alveolara, guturaiuri, bucatile mici de argila sa fie supte ca niste bomboane. Continutul ridicat de siliciu al argilei o recomanda mai ales in tratamentul aterosclerozei, tuberculozei si imbatranirii precoce.

Plasturii miraculosi

Pentru prepararea pastei de argila necesara plasturilor sau cataplasmelor este ideal ca aceasta sa se realizeze in recipiente din sticla, portelan sau lemn. Niciodata nu se vor folosi vase de metal sau plastic! Se recomanda acoperirea bucatilor de argila cu apa curata pana cand acestea se dizolva intr-o pasta omogena. Plasturii astfel obtinuti trebuie sa aiba o grosime de circa 2 cm, ei vor fi aplicati, dupa caz, reci, calduti sau fierbinti, direct pe piele sau atunci cand este necesar prin intermediul unui tifon. Anumite afectiuni cardiace, contuzii, vanatai sau varice se trateaza la inceput prin aplicari de comprese, apoi prin plasturi. Durata aplicarii variaza intre minimum o ora si maximum o noapte intreaga, depinzand de tipul de afectiune. Se trateaza in acest mod diverse abcese, supuratii, reumatisme si artroze. Este folosita cu succes si pentru spalaturi vaginale.

Vindecare din interior

Pentru curele interne trebuie aleasa o argila grasa, cernuta fin, lipsita de nisip sau alte impuritati. Exista argile albe, verzi, galbene, rosii. Se pot realiza testari speciale care ne permit sa apreciem pentru fiecare afectiune, care este cel mai activ tip. In general, cea mai folosita argila este cea verde. Doza zilnica recomandata este de o lingurita pentru un pahar de apa. Copiilor mai mici de 12 ani li se va administra doar o jumatate de lingurita. Primele cure trebuie sa fie scurte, de maximum 5 zile sau o saptamana. In cazul dizenteriilor, anemiilor sau diverselor afectiuni gastrointestinale se poate mari doza zilnica.

Este bine totusi sa consultam intotdeauna un specialist! In afectiunile stomacale sau ale tubului digestiv, pansamentul intern realizat in mod natural de argila are proprietati eliminatorii, cicatrizante si chiar reconstitutive. Si asta chiar in cazuri serioase de dizenterii, colite, ulcere, cancere si enterite. Este indicata si in cazuri de limfatism si furunculoze deoarece curata sangele si aduce un aport pretios de minerale si oligoelemente organismului si, deopotriva, organelor bolnave.

Argila actioneaza puternic asupra glandelor endocrine pe care le revigoreaza actionand uneori ca un stimulent al acestora, alteori ca un moderator natural. In categoria minunile naturii se incadreaza si folosirea instinctiva a argilei de catre animale. Astfel stiinta a certificat numeroase exemple de elefanti, papagali si maimute care obisnuiesc sa ingereze argila atunci cand au probleme digestive.

Secrete cosmetice

Cele mai bune masti de frumusete contin de regula argila. Traditional se procedeaza mai simplu, mai economic si mai eficient folosind argila sub forma de pudra. Se realizeaza astfel o pasta alcatuita din pudra de argila, apa si suc de castravete, in parti egale. Pasta rezultata se aplica in strat subtire pe toata fata. Se mentine intre 15 minute pana la o jumatate de ora, dupa care se indeparteaza cu apa calduta.

Are un efect deosebit in cazuri de acnee, cuperoza si riduri. Pentru riduri evidente, cel mai bun leac este pudra de argila amestecata, in jumatati egale, cu ulei extravirgin de masline. Masca se mentine pe fata circa o jumatate de ora. Rezultatele nu vor intarzia sa apara!

