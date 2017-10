Semnificatiile zilei de 29 octombrie

Astazi este Ziua Internationala a Internetului, sarbatoare ce marcheaza reusita din 1969 a lui Charley Kline de la UCLA (California) de a se conecta online pentru prima data.

In 1971 se pun bazele emailului. Programatorul Ray Tomlinson implementeaza un sistem de comunicare ce presupunea despartirea numelui utilizatorului de cel al computerului cu simbolul “@”. In 1973, reteaua ARPAnet se extinde si peste ocean. University College din Londra este prima institutie europeana conectata la reteaua de computere. Pe atunci, 75% din toata activitatea de pe ARPAnet consta din trimiterea de emailuri. In 1989, Tim Berners-Lee pune bazele pentru “WWW – World Wide Web”. România intra in era Internetului in februarie 1993, domeniul “.ro” fiind pentru prima data alocat unui computer din cadrul Institutul pentru Cercetari in Informatica. In prezent, 7 din 10 români din mediul urban, cu varsta de peste 15 ani, decalra ca folosesc internetul. Insa chiar daca România este pe primul loc in Europa la viteza internetului si pe locul 6 în lume, un clasament al UE pozitioneaza România pe ultimul loc in Uniune din perspectiva ratei de penetrare a internetului la nivelul populației, cu doar 51,66%.

In 1675 Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz foloseste pentru prima data semnul “∫”, pentru integrala, el fiind, alaturi de Newton, fondatorul analizei matematice moderne.

In 1863 este creat “Comitetul Internațional al Crucii Rosii”.

In 1923 Turcia devine republica in urma dizolvarii Imperiului Otoman, moment marcat ca ziua nationala a tarii.

In 1928 „Graf Zeppelin” devine primul dirijabil care a traversat Atlanticul, de la New York la Berlin.

In 1958 medicul cardiolog F. Mason Sones Jr. realizeaza prima angiograma coronariana, la Clinica din Cleveland.

In 1875 se naste Regina Maria a României; in 1882, Jean Giraudoux – dramaturg francez; in 1905, Alice Savulescu – botanist român; in 1947, Richard Dreyfuss – actor american; in 1971, Winona Ryder- actrita americana, iar in 1990, Eric Saade – cantart și moderator tv suedez.

In 1911 moare Joseph Pulitzer, publicist american, fondatorul Premiului Pulitzer; in 1932, Joseph Babiński – neurolog francez; 1959, Iacob Iacobovici – medic chirurg român, fondatorul scolii chirurgicale din Cluj, iar in 2003, Franco Corelli – cantaret italian.