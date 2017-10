Croissant cu unt

Ingrediente

lapte

1 lingura lapte (pentru uns)

1 ou batut (pentru uns)

7.5 gr drojdie uscata

200 g unt la temperatura camerei

2 linguri zahar pudra

1 lingurita sare

350 grame faina

1 ou

30 ml apa calduta

115 ml lapte caldut

Metoda de preparare

Se incalzeste cuptorul la 200 0 C.

Se pun intr-un castron oul, 30 gr unt, faina, sarea, zaharul si drojdia. Se amesteca folosind o lingura de lemn si se incorporeaza laptele si apa, turnand cate putin. Se amesteca bine, pana cand se formeaza o coca elastica. Se acopera si se lasa deoparte pana isi dubleaza marimea. Se pune coca pe o suprafata pudrata cu faina si se framanta pana devine elastica. Se pune din nou in castron, se acopera si se lasa la frigider o ora. Se pune din nou pe suprafata pudrata cu faina si se intinde o foaie de 50 x 20 cm.

Se separa untul ramas in 3 portii. Folosind o portie de unt, se imprastie in gramajoare mici pe 2/3 din suprafata aluatului, lasand partea de jos libera, precum si 1 ½ cm inainte de margini. Se impatureste aluatul in 3, invelind prima data partea de jos, fara unt, impaturind apoi partea de sus peste. Se sigileaza marginile si se apasa aluatul, se lasa 10 minute la frigider apoi se intinde din nou cu sucitorul, se intinde a doua parte de unt urmand pasii de mai sus, se intinde iar foaia si se pune ultima parte de unt in gramajoare peste aluat (urmand aceiasi pasi) si se lasa 30 de minute la frigider.

Se scoate de la frigider si se intinde un aluat de 50 x 30 cm, se taie pe jumatate in lungime, apoi pe latime in mai multe bucati egale. Fiecare bucata rezultata se taie pe diagonala petru a obtine cate 2 triunghiuri. Se ia cate un triunghi, se unge cu amestecul format din oul batut cu o lingura de lapte, apoi se ruleaza pornind de la latura cea mai mare a triunghiului, dand forma unei semilune. Se unge deasupra cu ou si lapte. Se pune hartie de copt in tava, se adauga croissantele si se lasa sa creasca intre 30 de minute si 1 ora, apoi se coc la cuptor 15-20 de minute, pana devin aurii.

Sursa: http://foodstory.stirileprotv.ro