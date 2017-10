Semnificatiile zilei de 28 octombrie

In 1636 este infiintata Universitatea Harvard in Massachusetts.

In 1860 se inaugureaza in Franta, la Nice, primul magazin exclusiv pentru femei – “A la ville de Nancy”.

In 1869 Dimitri Mendeleev incheie elaborarea “Tabelului periodic al elementelor”.

In 1886 presedintele SUA, Grover Cleveland, inaugureaza Statuia Libertatii din New York, care fusese daruita de catre Franța.

In 1942 sunt deportati in lagarul de exterminare de la Belzec, in Germania, 2.000 de copii evrei si 6.000 de adulti din Cracovia.

In 1956 incepe sa emita cu regularitate televiziunea spaniola.

In 1981 ia fiinta trupa de hard-rock Metallica.

In 1466 se naste Erasmus din Rotterdam, scriitor si filosof olandez; in 1906, Dimitrie Ioan Mangeron – matematician român; in 1909, Francis Bacon – pictor britanic; in 1931, Ilarion Ciobanu – actor român de film; in 1955, Bill Gates – intreprinzator american si co-fondatorul Microsoft Corporation; in 1963, Eros Ramazzotti – cantaret de muzica pop italian; in 1967, Julia Roberts – actrita americana, iar in 1983, Alexandru Piturca – fotbalist român.

In 1704 moare John Locke, filozof englez; in 1952, Mircea Vulcănescu – filosof, sociolog, economist si profesor de etica român; in 1965, Lucian Grigorescu – pictor român postimpressionist; in 1981, Eugen Pora – zoolog si oceanograf român, membru al Academiei Române, iar in 2008, Dina Cocea – actrita româna de teatru si film.