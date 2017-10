Semnificatiile zilei de 27 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Patrimoniului Audiovizual, adoptata de UNESCO, in 2005. Data aminteste de adoptarea, in 1980, a Recomandarii pentru salvgardarea si conservarea imaginilor in miscare, tot de catre UNESCO. Primele inregistrari audio-video de la inceptul secolului XX – filme, programe de radio si de televiziune – sunt parte a patrimoniului cultural mondial. Aceasta zi ofera oportunitatea de a oferi generatiilor viitoare baza pentru ca ele sa inteleaga mai bine trecutul, originea anumitor evenimente si a unor stari de fapt.

In 1873 este inventata sarma ghimpata de catre Joseph F. Glidden, un fermier american.

In 1904 se da in folosinta prima linie a metroului din New York City, linie ce lega primaria orasului de cartierul Harlem.

In 1938 este inaugurata, la Targu Jiu, “Coloana fara sfarsit”, celebra sculptura a lui Constantin Brancusi.

In 1782 se naste Niccolò Paganini, compozitor si violonist italian; in 1858, Theodore Roosevelt – politician american, al 26-lea presedinte al Statelor Unite; in 1924, Lucretia Ciobanu – interpreta de muzica populara; in 1946, Mihaela Mihai – cantareata româna; in 1962, Teodora Mares – actrita româna de teatru si film, iar in 1989, Marilena Burghel – handbalista româna.

In 1985 moare Alice Botez, prozatoare româna; in 1999, Rafael Alberti – poet spaniol, iar in 2015, Mitzura Arghezi – actrita româna.