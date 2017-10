Chec cu glazura de ciocolata

Metoda de preparare

Separa ouale si bate albusurile spuma. Adauga zaharul si 2 ml esenta de vanilie in compozitie si bate pana cand spuma devine lucioasa. Toarna in ploaie faina si praful de copt peste spuma si amesteca-le, dar nu cu mixerul, ci usor, de sus in jos, cu o spatula. Bate galbenusurile cu uleiul si adauga-le in compozitie, tot cu spatula, de sus in jos.

Separat, amesteca putin din aluatul format cu doua linguri de cacao si pastreaza-l pentru „ornare”. Unge o tava de chec cu putin ulei (sau foloseste hartie de copt) si adauga aluatul de chec in forma. Pe deasupra, adauga aluatul cu cacao.

Da la cuptor pentru cel putin 30 minute (180 grade) si testeaza-l cu scobitoarea pana cand este gata: scobitoarea trebuie sa iasa curata din chec.

Glazura

Mixeaza intr-un bol untul, 3 linguri de cacao, mierea, 2 ml de esenta de vanilie si zaharul pudra. Adauga laptele treptat, cate o lingura, pentru a obtine consistenta dorita. Uneori se pot pune mai multe sau mai putine linguri de lapte, in functie de consistenta cautata. Toarna glazura peste checul care s-a racorit putin si savureaza impreuna cu cei dragi!