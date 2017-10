Semnificatiile zilei de 26 octombrie

In 1824 este fondat Teatrul Mic din Moscova.

In 1858 apare prima mașina de spalat cu un sistem de circulare a apei reincalzite, tehnologie brevetata de americanul Hamilton E. Smith.

In 1860 se inaugureaza Universitatea din Iași, cu patru facultati: Drept, Filosofie, Stiinte si Teologie – in prezenta domitorului Alexandru Ioan Cuza – dar si “Scoala de Arte Frumoase si Pinacoteca” din Iasi.

In 1909 are loc primul zbor cu balonul efectuat de un pilot femeie, in persoana frantuzoaicei Marie Marvingt, care a efectuat un zbor peste Marea Nordului, din Franta pana in Anglia.

In 1965 Franta introduce codul postal care era format din numarul departamentului si primele trei litere ale numelui orasului.

In 1994 matematicianul englez Andrew Wiles anunta rezolvarea Marii Teoreme a lui Fermat, enuntata de Pierre de Fermat in anul 1637.

In 1673 se naste Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, scriitor si om de stiinta de formatie enciclopedica; in 1807, Barbu Catargiu – jurnalist si politician român, prim-ministru al Principatelor Române; in 1907, Vasile Vasilache – compozitor, regizor si actor român de revista; in 1916, François Mitterrand – politician francez, al 21-lea presedinte al Frantei; in 1932, Dumitru Rucareanu – actor român; in 1949, Corina Chiriac – interpreta româna de muzica usoara, iar in 1980, Cristian Chivu – fotbalist român.

In 1890 moare Carlo Collodi (Carlo Lorenzini) – scriitor italian; in 1989, Charles J. Pedersen – chimist american, laureat Nobel pentru Chimie in 1987, iar in 2007, Nicolae Dobrin – fotbalist român.