Directia 5 lansează un nou album: „Happy Day“

Au mai ramas doar cateva saptamani pana la cel mai important concert din acest an al trupei Directia 5, „Live in Bucuresti“, eveniment ce are loc pe 15 noiembrie, la Sala Palatului.

Pregatirile sunt pe ultima suta de metri, iar una dintre surprizele baietilor de la Directia 5 este lansarea albumului „Happy Day“, care va putea fi achizitionat in ziua concertului chiar de la Sala Palatului.

Pe cel mai recent material discografic semnat Directia 5 se regasesc 13 piese, dintre care putem aminti „Pulbere de stele“, „Te cunosc de undeva“, „Rogvaiv“ si „Tu m-ai cucerit“. In plus, pe langa piesele solo, Directia 5 a inclus si o super colaborare cu un artist ce a cucerit de-a lungul timpului atat topurile din Romania, cat si cele internationale.

„Show-ul de la Sala Palatului va fi unul de neuitat. Le pregatim multe surprize fanilor. Vom interpreta piese ca «O fata ca ea», «Forever love» si «Te iubesc», dar si melodii nelansate“, a spus Marian Ionescu.

Biletele sunt disponibile pe www.directia5official.ro, www.eventim.ro, www.bilete.ro si in retelele Eventim si Bilete.ro.

Formata in prezent din Marian Ionescu, Cristi Enache, Nicu Damalan, Marius Keseri, Carmin Ionescu si Alina Crisan, trupa Directia 5 s-a infiintat in anul 1991, iar un an mai tarziu baietii lansau primul album: „La vulturul de mare cu pestele in gheare“. A urmat apoi o lunga istorie muzicala, cu peste 20 de albume si sute de piese lansate. De-a lungul timpului, Directia 5 a colaborat cu artisti precum Delia, Loredana Groza, Lidia Buble, Andreea Banica si Nicoleta Nuca.

Sursa: www.adpm.ro