Semnificatiile zilei de 25 octombrie

Astazi sarbatorim Ziua Armatei Române, instituita in 1959. Sarbatoarea este un moment de cinstire a armatei române care, pe 25 octombie 1944, elibereaza Transilvania de Nord de sub ocupatia hortysta. Armata moderna româna se infiinteaza in 1830, insa pana in 1951 exista o zi dedicata sarbatoririi acestei institutii.

România sarbatoreste Ziua Armatei ca simbol al pastrarii independentei si suveranitatii nationale si a evocarii faptelor de arme ale inaintasilor nostri in locuri precum Posada, Rovine, Podul Inalt, Razboieni, Calugareni, Plevna, Smardan, Marasti, Marasesti sau Oituz.

In 1935 are loc premiera operei bufe “O noapte furtunoasa” de Paul Constantinescu (libretul dupa I.L. Caragiale), sub bagheta lui Ionel Perlea, la Opera Româna din Bucuresti.

In 1965 se infiinteaza primul Muzeu al Marinei Române, la Mangalia.

In 1999 are loc primul transplant de cord din România, efectuat la Spitalul de Urgenta Floreasca de o echipa de medici condusa de conf. dr. Șerban Brădișteanu.

In 2001 Microsoft lanseaza Windows XP. In 1825 se naste Johann Strauss – fiul, compozitor austriac; in 1838, Georges Bizet – compozitor francez; in 1881, Pablo Picasso – pictor, sculptor, gravor si ceramist spaniol; in 1921, Regele Mihai I al României; in 1950, Chris Norman – cantaret si textier englez, iar in 1985, Ciara – cantareata americana.

In 1400 moare Geoffrey Chaucer, scriitor englez; in 1941, Robert Delaunay – pictor francez, iar in 2011, Liviu Ciulei – regizor, scenograf si actor român.