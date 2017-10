Kaufland a investit peste 600.000 euro pentru locuirea decenta in Romania

Kaufland România a contribuit cu peste 600.000 de euro pentru a sprijini inițiativa de a oferi familiilor defavorizate o locuință decentă, în cadrul proiectului BIG BUILD, cel mai mare eveniment de construire accelerată și voluntariat din Europa, organizat de Habitat for Humanity România.

36 de case au fost construite într-un timp record de numai cinci zile, între 2 și 6 octombrie 2017, la Bacău, pentru 117 părinți și copii cu venituri reduse.

Pe parcursul celor cinci zile, echipa Kaufland România, formată din angajați și parteneri, a venit pe șantier și s-a implicat voluntar în munca pentru ridicarea caselor, alături de alți peste 700 de voluntari din România și din străinătate. În total, aceștia au depus 20.000 de ore de muncă, sub îndrumarea a 100 de specialiști în construcții. Prânzul a fost pregătit zilnic de o echipă de peste 20 de bucătari, iar în fiecare zi s-au gătit 750 de porții de mâncare. Toate ingredientele folosite au fost oferite de Kaufland România.

Mai mult, pentru a susține și pe termen lung traiul decent al acestor familii, Kaufland România a suplimentat sprijinul pentru proiect și a acoperit o parte din ratele lor aferente locuințelor, cu până la 100 de lei lunar, pentru o perioadă de 20 de ani.

„Credem că este esențial să îi ajutăm pe cei din jur, să avem grijă de comunitate, cu atât mai mult când există o nevoie atât de stringentă precum lipsa unei locuințe decente. Pentru noi, BIG BUILD a devenit un proiect din care ne dorim efectiv să facem parte. Echipa Kaufland România, formată din 80 de angajați și parteneri, a fost și în acest an pe șantier, unde a lucrat zi de zi într-o atmosferă incredibilă, în care nu doar că am învățat să construim o casă, dar mai ales am simțit cu adevărat bucuria de a ajuta” , a declarat Anna Katharina Scheidereiter, Manager CSR Kaufland România.

De trei ani la rând, Kaufland România se implică în misiunea de a eradica locuirea precară și a reda șansa unei locuințe decente familiilor nevoiașe din România, în calitate de partener al Habitat for Humanity România – și partener strategic al BIG BUILD. În 2016, Kaufland România și Habitat for Humanity România au dezvoltat un parteneriat prin care au fost ajutate peste 1.000 de persoane să poată avea condiții decente de locuit.

Prin proiectul BIG BUILD 2017, Habitat for Humanity marchează Ziua Mondială a Locuirii, pentru a atrage atenția asupra unuia dintre drepturile fundamentale ale omului: acela de a avea o locuință decentă.

România – cele mai îngrijorătoare statistici pe locuire din Uniunea Europeană

Peste 5 milioane de români locuiesc în condiții severe de sărăcie, potrivit Eurobarometru. Dintre aceștia 1,5 milioane sunt copii. 41,2% din populația țării nu are acces la apă în locuințe sau grupuri sanitare în casă, în timp ce media europeană este de 3,1%.