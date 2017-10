Semnificatiile zilei de 24 octombrie

Astazi este Ziua Organizatiei Natiunilor Unite si Ziua Mondiala a Dezvoltarii Informationale.

Ziua Organizatiei Natiunilor Unite este initiata in 1948. Ea marcheaza intrarea in vigoare, la 24 octombrie 1945, a Cartei Natiunilor Unite – documentul fundamental al celei mai importante organizatii internationale din lume. Numele de Organizatia Natiunilor Unite a fost sugerat pentru prima data de catre presedintele SUA, Franklin Delano Roosevelt, referidu-se la aliati in timpul razboiului. Prima utilizare oficiala a acestui termen a fost la 1 ianuarie 1942 in Declaratia Organizatiei Natiunilor Unite. In prezent ONU este cea mai importanta organizatie internationala din lume. Este fondata in 1945, dupa Al Doilea Razboi Mondial si in prezent are 193 de state membre. Limbile oficiale ale ONU sunt: araba, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola. ONU reprezinta, in fapt, expresia hotararii tarilor membre de a preveni o noua conflagratie mondiala, de a mentine pacea si securitatea internationala, de a dezvolta relatii de prietenie intre state, de a realiza cooperarea pentru solutionarea problemelor economice, sociale, culturale si umanitare cu care se confrunta omenirea si de a promova si incuraja respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie. Sediul central al organizației este la New York. România este membra ONU inca din 1955, procedurile de aderare incepand din 1946.

Ziua Mondiala a Dezvotarii Informationale este marcata de Adunarea Generala a ONU in 1972. Ea subliniaza importanta cooperarii la nivel mondial pentru o dezvoltare sustenabila. Astfel, printr-o mai buna raspandire a informatiei si prin mobilizarea opiniei publice, dar mai ales a tinerilor, se vor intelege la un nivel mai inalt problemele legate de dezvoltare, promovandu-se astfel cooperarea internationala in vederea evolutiei societatii.

In 1857 se inființeaza Sheffield F.C. – primul club de fotbal din lume.

In 1931 este inaugurat podul George Washington Bridge, intre New York City si New Jersey.

In 2003 are loc ultimul zbor Concorde pe ruta New York – Londra.

In 1933 se naste Draga Olteanu-Matei, actrita româna; in 1946, Anda Calugareanu – actrita si interpreta româna de muzica usoara si folk; in 1947, Kevin Kline – actor american; in 1958, Magda Catone – actrita româna;in 1966, Roman Abramovici – om de afaceri rus; in 1969, Adela Noriega – actrita Mexicana; in 1972, Ruxandra Dragomir – jucatoare româna de tenis de camp, iar in 1985, Wayne Rooney – fotbalist englez.

In 1854 moare Barbu Iscovescu, pictor si revolutionar român; in 1944, Louis Renault – industrias francez; in 1957, Christian Dior, creator francez de moda; in 1983, Elie Carafoli – inginer, creatorul scolii românesti de aerodinamica, membru al Academiei Române, iar in 1991, Gene Roddenberry – producator si scriitor american, creator al serialului de televiziune Star Trek.