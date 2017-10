Semnificatiile zilei de 23 octombrie

In 1707 are loc prima sedinta a parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii, format in urma Actului de Uniune dintre Regatul Scotiei si Regatul Angliei.

In 1911 este folosit pentru prima oara un avion intr-un razboi – in timpul razboiului turco-italian – un avion italian care decoleaza din Libia spre a survola liniiele inamice.

In 1915 peste 25.000 de femei solicita autoritatilor americane dreptul de a vota, printr-un mars desfasurat in New York.

In 1958 scriitorului rus Boris Leonidovici Pasternak ii este decernat Premiul Nobel pentru Literatura, pentru romanul „Doctor Jivago”, devenit best-seller in Europa Occidentala, insa nepublicat in tara de origine.

In 2002 rebelii ceceni ocupa un teatru din centrul Moscovei si iau ostatici peste 700 de persoane. Din 2006 efectuarea stagiului militar nu mai este obligatoriu in România.

In 1817 se naste Pierre Larousse, pedagog, enciclopedist si editor francez, fondator al Librariei Larousse (in 1852), autor al “Marele dictionar universal al secolului al XIX-lea”; in 1940, Pelé – jucator brazilian de fotbal; in 19754, Luminița Gliga – pictor, membru UAP din România, iar in 1983, Iannis Zicu – fotbalist român.

In 1877 moare Alexandru Papiu-Ilarian, istoric si filolog, membru al Societatii Academice Române; in 1980, Dinu Badescu – tenor român; in 1998, Silviu Stanculescu – actor român, iar in 2011, Marco Simoncelli – pilot italian de motociclism.