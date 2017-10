Dulceata de portocale

Metoda de preparare

Cu cat mai groasa este coaja portocalelor, cu atat va fi mai bun produsul obtinut, asadar ai grija in momentul in care le alegi. Da pe razatoare coaja galbena, doar pana cand se ia partea lucioasa de deasupra.

Lasa-le o zi in apa rece, intr-un loc racoros. Pune-le, dupa aceea, la fiert, pret de cateva ore, pana cand devin foarte moi si furculita intra usor in ele. Pune-le apoi in apa rece, timp de o ora. Scoate-le, scurge-le bine si taie-le in felii si apoi in bucati maricele. Nu uita sa scoti samburii. Pe foc mic, pune la fiert zaharul si 3 pahare de apa in oala in care faci dulceata (de preferat din arama sau fonta). Dupa ce se topeste zaharul, fa focul mare si ia spuma primelor clocote.

Fierbe pana cand totul se leaga bine.

Ia oala de pe foc si adauga bucatile de portocala, lasa-le sa stea 10 minute si pune-le pe foc mare. Fierbe dulceata pana cand se leaga bine. La ultimele clocote, adauga zeama de la o jumatate de lamaie.

Toarna dulceata obtinuta in borcane sterilizate si bucura-te de ea la orice mic dejun, in clatite, sau pur si simplu.