Semnificatiile zilei de 19 octombrie

In 1469 ia fiinta Spania, in urma casatoriei lui Ferdinand al II-lea de Aragon cu Isabella de Castilia, eveniment ce transforma acest regat intr-o super-putere mondiala.

In 1865 se inaugureaza oficial linia ferata pe ruta Bucuresti-Giurgiu, prima din România, astfel Filaret devine prima gara din Bucuresti.

In 1933 baschetul este catalogat sport olimpic de catre Comitetul de organizare a Olimpiadei de la Berlin din1936.

In 1943 streptomicina – primul antibiotic capabil sa vindece tuberculoza – este izolat de cercetatorii de la Universitatea Rutgers.

In 1988 izbucneste criza politica in Iugoslavia care va marca inceputul procesului de dezintegrare a fostei Federatii iugoslave.

In 1862 se naste Auguste Lumière, inventator francez; in 1868, Simion Mehedinti – geograf si etnolog, creator al scolii române de geografie; in 1908, Dumitru Almas – prozator si istoric român; in 1909, Marguerite Perey – chimista si fiziciana franceza, iar in 1978, Enrique Bernoldi – pilot brazilian de Formula 1.

In 1745 moare Jonathan Swift, scriitor englez; in 1926, Victor Babes – bacteriolog si morfopatolog român, fondator al Scolii românesti de Microbiologie; in 1939, Alexandru Davila – dramaturg român; in 1935, Gib Mihaescu – scriitor român; in 1961, Mihail Sadoveanu – scriitor român; in 2006, Ernest Maftei – actor român de teatru si film, iar in 2016, Radu Câmpeanu – om politic român.