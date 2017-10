Semnificatiile zilei de 17 octombrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Eradicarea Saraciei, instituita in 1992 de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite. Data aleasa aminteste semnarea, in 1948, a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului. Sarbatoarea este un omagiu adus victimelor saraciei extreme, violentei si foametei. Saracia este, astfel, proclamata drept o incalcare a drepturilor omului.

La implinirea a 25 de ani de la proclamarea acestei zile, tema aleasa este “Raspunzand apelului zilei de 17 octombrie de a pune capat saraciei: O cale catre societati pasnice si favorabile incluziunii sociale”. Tema ne reaminteste importanta valorilor: demnitate, solidaritate, lupta impotriva saraciei. ONU recunoaste in mod explicit ca ca saracia nu are ca motiv lipsa unui singur lucru, ci este un conglomerate de mai multi factori interdependenti care afecteaza vietile oamenilor ce traiesc in saracie.

In 1604 astronomul german Johannes Kepler observa Supernova din 1604, denumita „Steaua lui Kepler.

In 1931 Al Capone este condamnat pentru evaziune fiscala si inchis timp de 11 ani.

In 1973 OPEC emite embargoul, luand decizia de a opri exportul de petrol spre Statele Unite si alte natiuni care ofereau ajutor militar Israelului in cadrul Razboiului Yom Kippur din octombrie 1973.

In 1979 Maica Tereza primeste Premiul Nobel pentru Pace datorita actiunilor de sprijinire a saracilor din Calcutta, India.

In 1873 se naste Gheorghe Titeica, matematician român; in 1915, Arthur Miller – scriitor american; in 1972, Eminem – rapper american; in 1979, Kimi Räikkönen – pilot auto finlandez, iar in 1990, Marius Copil – jucator român de tenis.

In 1849 moare Frédéric Chopin, muzician si compozitor polonezo-francez; in 1887, Gustav Robert Kirchhoff – fizician german; in 1983, Raymond Aron – filosof, sociolog si politolog francez, iar in 2008, Gheorghe Pavelescu – etnolog si folclorist român, apropiat colaborator al lui Lucian Blaga, doctor in filosofia culturii, in sociologie rurala si in etnologie, Doctor Honoris Causa al universitatilor din Cluj, Sibiu și Alba Iulia.