Semnificatiile zilei de 16 octombrie

Astazi este Ziua Modila a Alimentatiei, instituita in 1980 de catre Adunarea Generala a ONU, data celebrand infiintarea, in 1945, a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). Peste 150 de tari marcheaza aceasta zi cu scopul de a creste gradul de constientizare publica asupra problemelor privind alimentatia la nivel mondial si de a consolida solidaritatea in lupta impotriva foametei, a malnutritiei si a saraciei.

Tema aleasa deFAO pentru anul acesta este “Schimbam viitorul migratiei. Investim in securitatea alimentatiei si in dezvoltarea rurala”. In ultimele decenii, din motive diverse, migratia a atins cote maxime, insa foamea, saracia si schimbarile drastice ale vremii constituie moive importante in dinamica migratiei. FAO face apel la toate tarile sa includa alimentatia si agricultura in planurile de actiune asupra climei si sa investeasca mai mult in dezvoltarea rurala. Prin sprijinirea productiei care provine de la micii fermieri se poate asigura o hrana sanatoasa si pot fi reduse emisiile poluante. In 1919 este sfintita Bazilica Sacré-Cœur din Paris, construita in perioada 1875-1914.

In 1964 China detoneaza prima bomba nucleara.

In 1978 cardinalul Karol Józef Wojtyła din Cracovia, Polonia devine Papa Ioan Paul al II-lea – primul papa dintr-o tara slava si primul papa neitalian din ultimii 400 de ani.

In 1993 România devine membru cu drepturi depline in miscarea francofona.

In 2004 apare primulpost de radio românesc, care emite exclusiv pe internet – Radio3Net.

In 1854 se naste Oscar Wilde, scriitor irlandez; in 1885, Gheorghe Ionescu-Sisești – agronom român, membru al Academiei Române, intemeietorul Institutului de Cercetari Agronomice al României; in 1888, Eugene O’Neill – scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1936; in 1965, Mihai Cosma – muzicolog si jurnalist român, iar in 1983, Loreen – cantareata si producatoare suedeza de muzica pop.

In 1793 moare Maria Antoaneta, regina a Franței, sotia regelui Ludovic al XVI-lea al Frantei; in 1935, Constantin I. Nottara – actor, fost societar si regizor la Teatrul National din Bucuresti; in 1946, Joachim von Ribbentrop – diplomat si politician german, membru marcant al Partidului nazist, iar in 2002, Ileana Berlogea – istoric literar, profesor si critic de teatru.