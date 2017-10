Semnificatiile zilei de 14 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Standardizarii, marcand infiintarea, in 1946, a Organizatiei Internationale a Standardizarii (ISO).

Prima Zi Mondiala a Standardizarii este celebrata in 1970. Prin membrii sai, ISO reuneste experti pentru a face schimb de cunostinte si pentru a dezvolta standarde internationale relevante, bazate pe consens, care sprijina inovatia si ofera solutii noilor provocari globale. In România, standardele ISO sunt adoptate, traduse si difuzate de Asociatia de Standardizare din România (ASRO), membra, din 2006, a Comitetului European de Standardizare (CEN). Tema aleasa pentru acest an este „Standardele fac orasele mai inteligente”. Standardele sunt esentiale pentru asigurarea calitatii si performantei. Fara standarde, diferitele tehnologii nu ar putea conlucra.

In 1465 este datata prima atestare documentara a cetatii Bucurestilor, ca resedinta domneasca a lui Radu cel Frumos, domnul Tarii Românesti.

In 1900 iese de sub tipar cartea “Interpretarea viselor” a psihologului Sigmund Freud.

In 1994, liderul Palestinian – Yasser Arafat, primul ministru israelian – Yitzhak Rabin si ministrul de externe israelian – Shimon Peres, primesc Premiul Nobel pentru Pace.

In 1777 se naste Costache Conachi, poet român; in 1853, Ciprian Porumbescu – compozitor român; in 1927, Roger Moore – actor englez; in 1948, Marian Papahagi – filolog român, critic si istoric literar, iar in 1980, Victoraș Iacob – fotbalist român.

In 1857 moare Johan Christian Dahl, pictor norvegian; in 1959, Errol Flynn – actor american; in 1978, Cezar Grigoriu – interpret român de muzica usoara, regizor de teatru si televiziune, iar in 2015, Florenta Mihai – jucaătoare de tenis româna.