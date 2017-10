Cum ne ingrijim pielea in sezonul rece

Dr. Daniela Taher, medic specialist in dermatologie estetica, ne spune cum sa ne ingrijim pielea, ce produse sa folosim, dar si ce sa evitam, plus alte cateva sfaturi.

Efectele temperaturii asupra pielii

Este bine de stiut ca temperatura scazuta, dar si incalzirea excesiva a locuintelor, usuca pielea. Aceasta poate deveni mai sensibila la diferite agresiuni si de aceea anumite boli dermatologice, cum ar fi eczema si alergiile cutanate, se pot reacutiza.

In plus, frigul are si un efect vasoconstrictor, respectiv strangerea in dimensiune a vaselor, pentru a pastra temperatura ridicata la nivelul corpului.

Astfel, cand termometrul arata valori foarte mici, chiar cu minus, circulatia la nivelul pielii este mai lenta si tesuturile nu se mai oxigeneaza atat de bine.

Frigul determina chiar si inghetarea apei in tesuturile superficiale si, astfel, pielea se poate crapa. De aceea, ar trebui sa folosim creme cu efect protector, reparator si sa nu ne agresam pielea in mod inutil.

Greseli de ingrijire

Nu mai aplicam ecran solar (produsele cu SPF)! Putine persoane stiu ca acesta trebuie aplicat tot timpul anului, mai ales atunci cand exista probleme de pigmentare a pielii sau antecedente de cancere cutanate.

In al doilea rand, doamnele cu pielea grasa au tendinta sa nu foloseasca niciun fel de crema hidratanta, crezand ca secretia de sebum e suficienta.

O crema lejera, un ser, un gel sunt obligatorii. Apoi, multe femei folosesc o crema hidratanta prost aleasa pe care o aplica iarna in strat gros, ceea ce poate provoca pusee de acnee.

Ce produse sa evitam

In primul rand, evitam produsele (mai ales lotiunea tonica) ce au in formula alcool, cunoscut ca usuca excesiv tenul.

Evitam gomajul cu granulatie mare, care agreseaza pielea, precum si produsele cosmetice parfumate, care o pot sensibiliza.

Probleme de sezon ale parului

Pentru ca nivelul umiditatii in aer scade, pentru ca purtam caciuli, esarfe etc., parul devine mai uscat, are aspect electrizat, este casant si cu varfurile despicate.

Se recomanda samponarea de doua, trei ori pe saptamana, nu in fiecare zi, cu apa calduta, nu fierbinte, folosind sampoane hidratante si balsam reparator.

Un truc folositor poate fi sa aplici ce iti ramane pe maini din crema de fata pe varfurile despicate si sa dormi pe o perna cu invelis de satin.

Vitaminele frumusetii

In sezonul rece, nu trebuie sa uitam de vitamina D, pentru ca in aceasta perioada expunerea la soare este minima.

De asemenea, vitamina A si vitamina C sunt esentiale pentru buna functionare a pielii. Cum consumul de fructe si legume proaspete poate fi redus, nu este o idee rea sa ne ajutam organismul cu vitamine sub forma de comprimate.

Rutina de beauty

Iarna, este bine sa evitam folosirea sapunului, pentru ca poate usca pielea in mod excesiv, si sa ne indreptam catre gelurile de dus imbogatite cu substante emoliente; de asemenea, pentru fata vom alege un lapte demachiant sau o spuma de curatare, in functie de tipul de ten.

Se recomanda ca dusurile sa fie scurte, de aproximativ cinci minute, cu apa nu prea fierbinte. Imediat dupa curatarea fetei sau dupa dus, aplicam crema hidratanta, pentru a mentine umiditatea pielii.

Crema hidratanta va fi una mai grasa sau cea pe care o folosesti in mod obisnuit, dar aplicata de mai multe ori.

Pentru o eficienta maxima, nu uita de serumurile hidratante, aplicate inainte de crema; sau de exfolierea de doua ori pe saptamana, care va permite patrunderea substantelor hidratante cat mai profund.

As mai recomanda si folosirea unui umidificator, pe care sa-l lasi pornit in timpul noptii, ca sa combati uscaciunea pielii cauzata, asa acum am mai spus anterior, de aerul foarte uscat din locuinte.

Daca ne-a „crapat“ pielea…

In anotimpul rece, multe dintre noi uita sa-si ingrijeasca mainile si buzele. Acestea trebuie protejate cu o crema adecvata si un stick de buze cu ecran solar incorporat.

Ca minim de ingrijire, folosirea unui unguent simplu pe baza de vaselina poate fi suficient, cu conditia sa fie utilizat de mai multe ori pe zi, chiar si de patru sau sase ori!

In cazul in care mainile si buzele sunt crapate, vom folosi creme ce contin substante reparatoare: aloe, vitamina E, extract de ovaz.

Afectiuni potentate de frig

Desigur, iarna pot aparea sau pot fi exacerbate manifestarile unor boli precum xeroza tegumentara sau uscaciunea excesiva a pielii, diferite tulburari vasomotorii (fenomenul Raynaud, eritrocianoza), anumite alergii cutanate, ca eczema sau urticaria la frig.

Sfaturi pentru domni

Nu doar femeile, ci si barbatii au nevoie sa-si hidrateze pielea, dar pentru ei sunt potrivite formulele mai putin grase, cum ar fi gelurile.

Ca sa evite iritarea pielii dupa barbierit, domnii pot folosi produse hidratante, spuma de ras, dar after shave-ul pe baza de alcool nu este deloc recomandat.

Pentru pielea micutilor

Copiii cu pielea sensibila, alergici, pot suferi in aceasta perioada din cauza frigului. Pielea lor delicata trebuie tratata cu produse fara parfum, parabeni sau ftalati.

Recomand, astfel, cremele pe baza de ceara de albine, ulei de cocos, aloe, vitamina E.

