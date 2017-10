Semnificatiile zilei de 13 octombrie

In 1860 este realizata prima fotografie aeriana din lume, dintr-un balon cu aer cald aflat la inaltimea de 366 de metri deasupra orasului Boston.

In 1914 este patentata masca de gaze, inventie a lui Garrett Morgan.

In 1923 Ankara devine capitala statului turc modern in detrimentul Istanbulului.

In 1967 are loc, la Bucuresti, primul colocviu international dedicat operei lui Constantin Brancusi.

In 1973 se inaugureaza Teatrul de Stat din Targu Mures.

In 1998, regizorul Lucian Pintilie primeste Premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Venetia pentru filmul “Terminus Paradis”.

In 2001 are loc primul Festival de Internet din România – “Internetic”, organzat la Teatrul National din Bucuresti.

In 1843 se naste Stefan G. Vârgolici, critic literar, publicist si traducator român, membru corespondent al Academiei Române; in 1921, Yves Montand – actor si cantaret francez de origine italiana; in 1925, Margaret Thatcher – politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit; in 1954, Alexandru Andrieș – cantautor român, iar in 1962, Kelly Preston – actrita americana.

In 1905 mare Sir Henry Irving, actor britanic de teatru, primul om de teatru innobilat; in 1974, Reuven Rubin – pictor israelian, de origine evreu român; in 1986, George Apostu – sculptor român; in 2008, Guillaume Depardieu – actor francez, iar in 2013, Angela Moldovan – interpreta de muzica populara.