Plaseaza pariuri oriunde te-ai afla folosind telefonul mobil

Pe zi ce trece gadgeturile ne ocupa tot mai mult timp din viata noastra, iar aici ne referim in special la telefonul mobil, un gadget destul de util, trebuie sa recunoastem. Acesta tine, practic, locul calculatorului, datorita faptului ca dispune de Internet.

Pentru a nu risca sa-si piarda clientii, dar si pentru a atrage unii noi, casele de pariuri ar trebui sa prezinte cateva facilitati utilizatorilor. Printre acestea se numara dezvoltarea unei aplicatii de mobil. Cu ajutorul acesteia, clientul nu mai este nevoit sa acceseze browserul de fiecare data cand doreste sa se logheze la respectiva casa de pariuri. Dupa descarcarea si instalarea aplicatiei de mobil, lucru deloc complicat, care nu iti ia mai mult de 2-3 minute, pentru a te loga pe site trebuie doar sa accesezi aplicatia de pe ecranul telefonului mobil.

Nu toate casele online dispun de aplicatie pentru pariuri, insa mare parte dintre cele mai importante case licentiate in Romania ofera acest avantaj clientilor lor. Dintre aplicatiile care ne surprind placut tinem sa o punctam pe cea de la Netbet, printre primele case online licentiate in Romania ce au prezentat una. Aceasta poate fi descarcata atat pe telefoane cu sistem iOS, cat si pe cele cu sistem Android.

Live streaming disponibil in aplicatia Netbet

Dupa cum am specificat mai sus, descarcarea si instalarea nu ar trebui sa dureze mai mult de doua-trei minute. Aplicatia Netbet beneficiaza de aceleasi functii ca in varianta pe desktop, ba chiar unele in plus, pe care te lasam sa le descoperi. In sectiunea de pariuri live vei beneficia lunar de peste 25 000 evenimente sportive, fiind transmise anual aproximativ 10 000 prin live streaming.

Tot in cazul pariurilor live vei putea beneficia de functia Cash Out, total sau partial. Cash Outul total te ajuta sa inchizi pariul live si sa incasezi suma de bani din acel moment, determinata de scorul partidei si de timpul ramas pana la final. In cazul Cash Outului partial vorbim despre acelasi lucru, doar ca aici tu esti cel care decide suma pe care doresti sa o incasezi si cea pe care vrei sa o pastrezi pentru a continua pariul.

Siguranta aplicatiei Netbet nu poate fi pusa la indoiala

In cazul in care nu ai prea mare incredere in aplicatiile de pe mobil, nedorind sa tranzactionezi sau chiar sa te loghezi in contul tau Netbet, sa spunem ca aplicatia provine din surse verificate si gestionate de Netbet si nu contine coduri care ar putea dauna dispozitivului sau compromite datele personale. Asadar, nu exista niciun motiv de ingrijorare cum ca aplicatia Netbet ti-ar bloca banii sau, mai grav, te-ar lasa fara ei (fara ca tu sa pierzi vreun pariu).

Casa de pariuri Netbet dispune si de alte avantaje, nu doar de prezentarea unei aplicatii mobile. Pentru a descoperi mai multe te invitam sa accesezi recenzia Netbet de pe Intelbet, probabil cel mai obiectiv site din Romania cand vine vorba despre case de pariuri. Aici iti sunt prezentate informatii despre calitatea cotelor, despre oferta live, respectiv cea pre-live, insa si 3 puncte tari si 3 puncte slabe ale acestei case de pariuri.

Tot pe pagina recenziei vei observa doua butoane care iti permit sa postezi anumite pareri sau nemultumiri. Astfel, daca ai remarcat un punct forte/slab al casei de pariuri Netbet, il poti impartasi cu altii, folosind butonul “Adauga feedback”. Tot pe intelbet netbet poate fi reclamata in cazul in care intampini o problema legata de contul tau, prin utilizarea butonului “Adauga o reclamatie”.

Intelbet.ro (site licentiat ONJN, conform Deciziei nr. 1067/23.06.2016) incurajeaza parierea responsabila. Promovam parierea ca pe o activitate pur recreativa si nu ca pe o sursa de venit. Site-ul este strict interzis minorilor.