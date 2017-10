Semnificatiile zilei de 6 octombrie

In 1711 este instaurat primul domn fanariot in Moldova, Nicolae Mavrocordat.

In 1889 se deschide, la Paris, clubul de divertisment Moulin Rouge, devenit cel mai faimos teatru varieté din lume.

In 1979 Papa Ioan Paul al II-lea efectueaza prima vizita a unui suzeran pontif la Casa Alba.

In 1981 este asasinat, la Cairo, Anwar al-Sadat – presedinte al Egiptului si laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1978.

In 1995 este prezentata, in revista Nature, descoperirea primei exoplanete aflate pe orbita unei stele din secventa principal – 51 Pegasi.

In 1902 se naste Petre Tutea, filosof si eseist român; in 1903, Moisei Gamburd – pictor român; in 1929, Mihai Draganescu – inginer electronist român, membru al Academiei Române; in 1945, Emerich Dembrovschi – fotbalist si antrenor român, iar in 1973, Silviu Biris – actor român de teatru si film.

In 1979 moare Elizabeth Bishop, scriitoare americana; in 1989, Bette Davis – actrita americana.; in 1999, Amália Rodrigues – catareata de fado si actrita portugheza, iar in 2003, Elisabeta Rizea – sustinatoare a rezistentei anti-comuniste.