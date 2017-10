Semnificatiile zilei de 2 octombrie

Astazi este Ziua Internationala a Nonviolentei, marcata de ONU in 2007. Data a fost aleasa in memoria unuia dintre cei mai mari lideri ai omenirii, Mahatma Gandhi, pionierul filosofiei si al strategiei non-violentei. Principiul de nonviolenta, cunoscut si sub numele de rezistenta nonviolenta, respinge folosirea violentei fizice in scopul de a obtine schimbari sociale sau politice.

ONU sustine solutionarea pasnica a disputelor si respectul reciproc intre culturi, religii si popoare. Descrisa drept „politica oamenilor obisnuiți”, aceasta forma de lupta sociala este adoptata peste tot in lume, in campanii pentru justitie sociala. Actiunile nonviolente pot fi cuprinse in trei categorii: protest pasnic si persuasiune, noncooperare cu elementele opresive si interventii pasnice (de exemplu, blocadele). In 1409 este atestata cea mai veche pisanie româneasca, la biserica Streisângeorgiu din Hunedoara.

In 1752 Anglia si coloniile sale adopta Calendarul Georgian.

In 1930 se pun bazele Uzinelor Ford din Köln de catre insusi Henry Ford.

In 1984 se incheie mai lunga misiune de pana atunci in spatiu, de 237 de zile, a celor 3 cosmonauti sovietici – Leonid Denisovich Kizim, Vladimir Alekseyevich Solovyov si Oleg Jurjewitsch Atkow.

In 1852 se naste William Ramsay, chimist scotian, laureat Nobel pentru Chmie in 1904; in 1897, Miluta Gheorghiu – actor român; in 1939, Dan Spataru – solist român de muzica usoara; in 1951, Sting – cantaret si compozitor englez, basist si actor; in 1956, Adrian Daminescu – cantaret si compozitor român, iar in 1985, Ciprian Marica – fotbalist român.

In 1875 moare Petrache Poenaru, pedagog, inventator, inginer si matematician roman, membru al Academiei Române; in 1968, Marcel Duchamp – pictor francez, iar in 2002, Tiberiu Olah – compozitor si muzicolog român.