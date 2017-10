Semnificatiile zilei de 1 octombrie

A doua luna de toamna debuteaza cu Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice si Ziua Internationala a Muzicii.

Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice este marcata in 1991, de ONU. Anul 2012 este declarat Anul European al Imbatranirii Active si Solidaritatii intre Generatii, initiativa a Uniunii Europene ce are menirea de a sensibiliza asupra scaderii continue a sperantei de viata a cetatenilor europeni. Potrivit Eurostat, pana in 2050, o treime din cetatenii UE vor avea 65 de ani, 33% vor avea peste 60 de ani, iar 11% vor avea 80 de ani. Speranta de viata la nivel european atinge, in prezent, valoarea medie de 81 de ani la femei si 75 de ani la barbati.

Ziua Internationala a Muzicii a fost initiata in 1975 de catre muzicologul si violonistul Yehudi Menuhin. Ea promoveaza arta muzicala si idealurile de pace si prietenie intre popoare si culturi, schimbul de experienta si aprecierea tuturor valorilor estetice. Scopul acestei zile este de a incuraja muzicienii amatori si profesionisti sa iasa in strada, la concerte gratuite, aducand, astfel, in fata publicului diferite genuri muzicale. Traim intr-o mare de sunete, de cele mai multe ori, asurzitoare, insa muzica vine ca un pansament pentru minte si suflet. Dupa cum spunea Ludwig van Beethoven, “Muzica este graiul sufletului. Ea starneste in noi nu instincte, ci gandurile cele mai profunde”.

In 1855 este pusa in circulatie prima carte postala, in Austro-Ungaria.

In 1872 ia fiinta, la Bucuresti, “Asociatia generala a lucratorilor din România”, care va deveni ulterior primul sindicat din tara noastra.

In 1908 Henry Ford incepe comercializarea autoturismului care-i va purta numele, primul autoturism de serie numindu-se “Mode T”.

In 1924, Biserica Ortodoxa Romana adopta Calendarul Georgian.

In 1949 ia fiinta Republica Populară Chineza, proclamata de liderul comunist Mao Zedong.

In 1971 este inaugurat parcul de distractii Walt Disney World Resort de langa Orlando, Florida de catre Roy Oliver Disney in memoria fratelui sau decedat, Walt Disney.

In 2005 pugilista Mihaela Cijevschi (cat. 54 kg) devine prima campioana mondiala din istoria boxului feminin românesc, titlu cucerit la Campionatele Mondiale de la Podolsk, Rusia.

In 1881 se naste William Boeing, pionier al aviatiei; in 1921, Angelo Niculescu – fotbalist si antrenor român; in 1935, Julie Andrews – actrita britanicaă; in 1946, Coca Bloos – actrita româna; in 1955, Ion Stratan – bibliotecar, filolog, poet, si publicist român, iar in 1956, Cristian Tudor Popescu – scriitor si jurnalist român.

In 1499 moare Marsilio Ficino, filosof italian; in 1684, Pierre Corneille – dramaturg francez, creatorul tragediei clasice in Franta; in 1892, George Sion – poet, memorialist si traducator român;, membru al Academiei Române, , iar in 2013, Tom Clancy – scriitor american.