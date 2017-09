Am stat de vorbă cu câțiva antrepenori români cunoscuți și am aflat de unde se inspiră pentru a-și construi afaceri solide. Care sunt cărțile de pe notierele lor?

Bogdan Tudor, StarTech Team

Obișnuiesc să recitesc cărți la vârste diferite. De exemplu, acum, pe noptieră se află Dune. La 15 ani a fost o carte de acțiune și de aventură, la 25 o carte despre societate și despre formarea unei lumi, iar acum pare o carte filozofică.

Citesc 30-40 de cărți de afaceri pe an, în general în limba engleză. Cred că sunt unul dintre cei mai importanți clienți ai Amazon pentru cărți de afaceri. În acest moment îmi place să citesc cărți scrise de lider în afaceri sau în sport, sau biografii ale oamenilor care au facut lucruri faine, începând cu Sam Walton, Steve Jobs, Jack Welch, Warren Buffet, Alex Fergusson, Phil Jackson. Citesc Elon Musk, scrisă de Ashlee Vance. Mi se pare personalitatea care transforma lumea în cel mai dramatic mod în acest moment.

Alexandru Holicov, Adservio

Cartea pe care o citesc acum este Mentalitatea deschisă lansată de Institutul Arbinger. Am însă mereu la îndemână cărțile despre viața lui Steve Jobs și a lui Elon Musk.

Mihai Pătrașcu, evoMAG

O carte care m-a impresionat de curând este Our Search for Happiness, o carte ce explică destul de clar și simplu de ce de multe ori suntem supărați sau fericiți.

O altă carte ce consider că trebuie citita de fiecare dintre noi este The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change, iar pentru cei ce doresc să înceapă mâine un lucru și să își ia energia de undeva, recomand Elon Musk: Inventing the Future.

Daniel Truică, Vola.ro

Citesc Creativity, Inc., o carte despre povestea studioului de animaţie Pixar, o carte primită cadou de la un coleg. Autorul meu preferat este Charles Bukowski şi recunosc că recitesc periodic Post Office, una din cărţile mele preferate.

Alexandru Lăpușan, Zitec

Citesc Kevin Kaiser – The Blue Line Imperative, dar trebuie să recunosc că nu se ridică la nivelul cursurilor susținute de el, la care am avut norocul să pot participa. Cartea mea preferată este seria Dune, de Frank Herbert.

Sursa: www.start-up.ro