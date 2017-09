Semnificatiile zilei de 27 septembrie

Astazi este Ziua Mondiala a Turismului, desemnata in 1979 de catre Organizatia Mondiala a Turismului (OMT) – agentia Natiunilor Unite care coordoneaza promovarea la nivel international a turismului responsabil, durabil si accesibil. Aceasta zi doreste sa sublinieze importanta de ordin social, cultural, politic si economic a turismului.

Tema propusa pentru 2017 este “Turismul durabil – o cale spre dezvoltare”, iar anul 2017 este chiar Anul International al Turismului Durabil pentru Dezvolatre. In ciuda amenintarilor teroriste, turismul international este in ascensiune. Cele mai mari cresteri marcate anul trecut au fost in Europa (+5%), regiunea Asia-Pacific (+5%) si pe continentul american (+5%), insa putemaminti si de o scadere semnificativa in Africa de Nord (-8%), in special in Tunisia, ca urmare a atentatelor ce au vizat zone turistice din aceasta tara.

In 1825 este inaugurata prima linie de cale ferata din lume, in Anglia, facandu-se legatura intre orasele Stockton si Darlington.

In 1896 se inaugureaza canalul navigabil Portile de Fier.

In 1950 este inventat primul robot telefonic, un aparat separat de telefon, in conexiune directa cu acesta.

In 1962 se infiinteaza Universitatea din Timisoara, in prezent numita Universitate de Vest.

In 1998 ia fiinta Google.Inc, o societate din Silicon Valley, California, fondata de catre Larry Page si Sergey Brin, care devine cel mai utilizat motor de cautare.

In 1999 România depune la Bruxelles “Programul national de pregatire a aderarii la NATO”.

In 1951 se naste Meat Loaf, cantaret american; in 1952, Dumitru Prunariu – primul cosmonaut român care a zburat in spatiul cosmic; in 1972, Gwyneth Paltrow – actrita americana; in 1976, Francesco Totti – fotbalist italian; in 1984, Avril Lavigne – cantareata si textiera canadiana, iar in 1991, Simona Halep – tenismena româna.

In 1917 moare Edgar Degas, pictor francez; in 1940, Walter Benjamin – filosof german; in 1986, Cliff Burton – basistul trupei Metallica, iar in 2016, Sebastian Papaiani – actor român de teatru si film.