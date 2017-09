Remedii pentru plictiseală: 4 activități pe care le poți face acasă

Stai prea mult în casă din motive temeinice? Atunci poate fi o provocare să scapi de plictiseală. Iată câteva idei.

Fă loc naturii în casa ta

Cred că toți am cochetat într-un moment sau altul cu ideea de a crește plante. Mulți, după ce am realizat că uităm să le udăm, am renunțat la ideea de a le mai ucide. Dar nu înseamnă că nu putem aborda cu seriozitate sarcina îngrijirii unor plante.

Pe lângă efectul lor decorativ, păstrează aerul mai curat. În funcție de ce plante alegi, și pisica poate fi mai fericită.

Da, un animal de companie îți poate oferi o activitate constantă, fie că este vorba de îngrijirea lui, de joacă, relaxare sau pur și simplu starea de echilibru pe care ți-o poate oferi un prieten necuvântător.

Puzzle și alte jocuri

Crezi că jocurile puzzle sunt pentru cei mici? Te înșeli! Unele dintre ele, cu picturi celebre spre exemplu, sunt complexe și necesită atenție și concentrare. Ajungi să iei în serios recomandarea de pe cutie: 2-4 ani.

Dar astfel de activități au un scop foarte nobil: îți țin mintea ocupată, departe de tristeți sau alte gânduri negative și îți antrenează abilitățile mentale. Poți alege și alte jocuri cu care să îți ocupi timpul.

Nu te încântă ideea? Atunci propune-ți să transformi un colț al casei tale. Fie că a ajuns încărcat cu diverse nimicuri de care probabil nu mai ai nevoie sau că poate fi îmbunătățit cu mici schimbări, îți va da un scop și o activitate cu care să îți umpli timpul.

Iar rezultatul va fi unul satisfăcător. Este terapeutic să arunci lucruri de care nu mai ai nevoie sau să faci anumite modificări în casă care îți sporesc ție confortul.

Descoperă-ți artistul interior

Nu toți suntem talentați, asta este sigur. Totuși, nu spune nimeni că ne așteaptă galeriile de artă, nici că Jamie Oliver trebuie să aibă un concurent serios.

Ideea este să ne petrecem timpul într-un mod plăcut, departe de griji sau de stresul plictiselii.

Poți să te joci cu diverse rețete în bucătărie. Nu recomandăm un Gordon Ramsay din start, dar este plin internetul de idei culinare.

Iar dacă nu te încântă ideea, încearcă să pictezi, să desenezi sau să… croiești, de ce nu? În privința designului vestimentar, oricând poți începe cu haine pe care nu le-ai mai purtat de mult și cu care te poți juca. Cine știe, poate rezultatul este unul bun.

Iar dacă pictorul interior refuză să iasă la suprafață, încearcă să faci colaje. Din imaginile care îți plac și pe care fie le poți decupa din reviste, fie le poți lua de pe internet pentru a le combina apoi așa cum îți place. Cu ocazia asta, ai putea totodată să contribui la dezvoltarea ta personală, făcând un vison board. (detalii găsești aici).

Învață ceva nou

Pentru a-ți păstra mintea tânără și creierul alert, știi deja că învățarea este un proces continuu. Doar pentru că stai în casă nu înseamnă că nu poți citi mai multe despre temele tale de interes.

Poți căuta cărți de specialitate, de dezvoltare personală sau chiar manuale pentru a învăța singură o limbă străină. Poate nu vei ajunge să o vorbești la perfecție, dar vei avea satisfacția de a cunoaște anumite cuvinte sau fraze uzuale.

Nu trebuie decât să începi de undeva. Chiar și literatura clasică poate servi drept manual din care ai de învățat. Nu ai citit deja chiar toate operele celebre, nu?

Sursa: www.psychologies.ro