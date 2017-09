Peste 600 de chirurgi cardiovasculari din toată lumea se reunesc la Iași la Congresul Societății Euro-Asian Bridge

În perioada 21-24 septembrie 2017, Iașul va găzdui cea de-a 13-a Reuniune Anuală a Societății Euro-Asian Bridge.

Congresul este organizat la Hotel International, în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România și Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”.Evenimentul are ca şi partener compania Antibiotice Iași.

Capitala Moldovei a fost desemnată să organizeze Congresul Internațional de Chirurgie Cardiovasculară după ce anul trecut, Prof. Dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași a fost ales președintele Euro-Asian Bridge Society.

La evenimentul care se anunță unul de mare anvergură sunt așteptați peste 600 de chirurgi cardiovasculari din Europa, Asia și SUA.

Printre aceștia se numără: prof. Sotirios Prapas, cancelarul Societății Euro-Asian Bridge, Guo-Wei He – Chinese Academy of Medical Sciences, unul dintre pionierii revascularizării miocardice și ai diferitelor metode de protecţie cardiacă, Hirofumi Takemura, Japonia, Randas Vilela Batista, Brazilia -un chirurg temerar și mare inventator în chirurgia cardiovasculară.

Printre personalitățile de marcă care și-au mai confirmat prezența la congres se numără: prof. dr. Belhan Akpinar, din Turcia, prof. Hirokuni Arai, președintele Societăţii Japoneze de Chirurgie Coronariană, Alessandro Frigiola, chirurg la Spitalul San Donato, Italia, Vadim Popov, Rusia, Kamran Musayev, president of the Azerbaijan Society for Cardiovascular Surgery, prof. dr. Marko Turina, past editor European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.

„Este cel mai important eveniment pentru chirurgia cardiovasculară din Romania fiind o mare onoare, dar și o mare responsabilitate organizarea la Iași a acestui eveniment. Mă bucur că prin acest congres am reușit să punem Iașiul pe harta lumii. Țara noastră a înregistrat progrese remarcabile în domeniul chirurgiei cardiovasculare, concentrându-se în ultimii ani asupra progresului și inovării în acest domeniu. În ultima perioadă, chirurgia cardiovasculară a evoluat foarte mult și s-a îndreptat către micșorarea inciziilor și către chirurgia minim invazivă, preocuparea chirurgilor cardiovasculari din întreaga lume este încercarea dea reduce pe cât posibil traumatismul”,a precizat Prof. Dr. Grigore Tinică, președintele al Euro-Asian Bridge Society.

Tot în cadrul evenimentului va avea loc al 3-lea Simpozion Internațional de Cardiologie Pediatrică și Chirurgie Cardiacă, organizat în parteneriat cu Policlinica San Donato din Italia, care, de mai bine de trei ani, derulează în România un program de dezvoltare a chirurgiei cardiace pediatrice. Simpozionul este susţinut de Ministerul Sănătăţii.

„În cadrul evenimentului vor fi prezentate și ultimele noutăţi în dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare și cardio-toracice mondiale, noi metode de implantare a valvelor aortice, metode de implantare transcateter a valvei mitrale − o problemă în dezbatere și în plină cercetare”, a subliniat Prof. dr. Grigore Tinică.

În sesiunile congresului va fi susținută și o prezentare de către profesorul Sava Costin, care va relata despre cum să generăm o nouă inimă. De asemenea profesorul Jacob Lavee din Israel va vorbi despre inima artificială, iar, profesorul Jacek Moll din Polonia va vorbi despre hipoplazia de cord stâng, fiind unul dintre cei mai experimentați chirurgi din Europa în cazul acestei afecțiuni rare.

Din SUA, profesorul Lucian Lozonschi va vorbi despre noile metode de tratare a bolii mitrale, implantare transcateter.

Congresul va avea parte si de trei sesiuni live transmise din sălile de operație ale Institutului de Boli Cardiovasculare Iași.

Chirurgul Mauro Caseze din Italia va efectua împreună cu prof. dr. Grigore Tinică intervenţii chirurgicale care vor fi transmise live în sălile de conferinţe, iar, profesorul Hans-Joachim Schafers din Germania va efectua o intervenţie chirurgicală de reparaţie a valvei aortice.