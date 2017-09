Semnificatiile zilei de 20 septembrie

In 1347 este atestat documentar orasul Baia Mare.

In 1459 apare prima mentiune documentara a cetatii Bucurestilor, intr-un hrisov al lui Vlad Tepes; astfel, pe data de 20 septembrie capitala Romaniei isi serbeaza anual atestarea documentara.

In 1702 este inaugurat Palatul de la Mogosoaia, dupa cum sta scris pe pisania din foisorul de pe latura de rasarit a palatului.

In 1880 Buenos Aires devine capitala Republicii Argentina.

In 1913 are loc primul joc oficial de rugby din Romania.

In 1968 se inaugureaza Uzina de la Pitesti – prima uzina de autoturisme din Romania.

In 1974 are loc inaugurarea oficiala a drumului national Transfagarasan – magistrala cu o lungime de peste 90 de km, situata la altitudinea de 2040 metri.

In 1866 se naste George Cosbuc, poet român; in 1876, Alexandrina Cantacuzino – activist politic, filantrop, diplomata si feminista; in 1917, Fernando Rey – actor spaniol, iar in 1934, Sophia Loren – actrita italiana .

In 1863 moare Jakob Grimm, scriitor german, unul dintre cei doi celebri frati Grimm, fondatorul scolii mitologice in folcloristica si autorul unui important studiu intitulat Mitologia germana; in 1898, Theodor Fontane – prozator si poet german; in 1971, Giorgios Seferis – poet grec, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in anul 1963, iar in 2016, Curtis Hanson – regizor american.