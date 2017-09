Semnificatiile zilei de 19 septembrie

In 1783 este facuta demonstartia ca si alte vietuitoare pot suporta inaltimnea, nu doar pasarile, prin imbarcarea unei rate, a unui cocos si a unei oi la bordul celui de-al 2-lea balon cu aer cald construit de fratii Montgolfier, a carui aterizare se desfasoara fara probleme.

In 1893 femeile din Noua Zeelanda primesc dreptul de vot.

In 1946 ia fiinta Consiliul Europei, in urma unui discurs al lui Winston Churchill la Universitatea din Zurich.

In 1882 Scott Fahlman posteaza pentru prima data emoticoanele si intr-un mesaj.

In 1911 se naste William Golding, romancier britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1983; in 1931, Jean-Claude Carrière – actor si scenarist francez; in 1945, Ruxandra Sireteanu-Constantinescu – biofiziciana româna, iar in 1948, Jeremy Irons – actor englez si Mihai Timofti – regizor, actor si muzician român.

In 1909 moare Nicolae Hurmuzacki – om politic român, membru de onoare al Academiei Române; in 1961, Lucia Sturdza Bulandra – actrita româna; in 1996, Stefan Mihailescu Braila – actor român de teatru si film, iar in 2011, Jonny Raducanu – muzician român de jazz.