Semnificatiile zilei de 18 septembrie

In anul 324 incepe procesul de crestinarea al Imperiului Roman odata cu pierderea bataliei de la Chrysopolis de catre Licinius in favoarea lui Constantin cel Mare, care va controla Imperiul.

In 1739 Oltenia este reincorporata Tarii Românesti, in urma pacii de la Belgrad.

In 1809 este redeschisa “The Royal Opera House “, numita pe atunci Theatre Royal, cu premiera Macbeth, de William Shakespeare.

In 1851 iese de sub tipar prima editie a ziarului american “The New York Times” sub numele de “The New York Daily Times”.

In 1911 este realizat primul film artistic românesc – “Amor fatal” – considerat o „drama sentimentala aranjata pentru cinematograf”, in regia lui Grigore Brezeanu.

In 1947 este inaugurat Teatrul Municipal din Bucuresti, cu piesa „Insula”, de Mihail Sebastian.

In 1998 ia fiinta ICANN, o organizatie non-profit care se ocupa cu asignarea numelor de domenii si a adreselor IP in spatiul virtual.

In anul 53 se naste Traian, imparat roman; in 1819, éon Foucault – fizician si astronom francez; in 1905, Greta Garbo – actrita suedeza, iar in 1923, Regina Ana – sotia regelui Mihai al României.

In 1909 moare Grigore Tocilescu, istoric, arheolog, epigrafist si folclorist român; in 1962, Krikor H. Zambaccian – critic si colectionar de arta român de etnie armeana, membru al Academiei Române; in 1970, James Marshall „Jimi” Hendrix – chitarist si una dintre cele mai mari personalitati ale hard-rock-ului, iar in 2012, Romulus Vulpescu – poet, prozator si traducator român.