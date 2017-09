A fost inaugurat noul Compartiment Primiri Urgențe Pediatrie din Bacău

Băcăuanii și în principal copiii beneficiază de servicii medicale oferite într-un spațiu renovat, modernizat și dotat conform standardelor europene.

Aceasta pentru că a fost inaugurată clădirea în care funcționează Compartimentul de Primiri Urgențe (C.P.U.) – Pediatrie .

Proiectul de reabilitare și extindere a fost demarat la finele anului 2014, în 2015 banii necesari au fost alocați dar, datorită unor întârzieri de ordin birocratic, lucrările au fost începute în iunie anul trecut. Într-un timp record, de aproximativ un an au fost realizate lucrări complexe de intervenție asupra clădirii. Aceasta avea nevoie urgentă de reparații capitale pentru că, realizată în anul 1978, era construită din elemente prefabricate asamblate în situ. Conform concluziilor prezentate în raportul de expertiză tehnică, la demararea lucrărilor, starea clădirii prezenta degradări accentuate la nivelul corpului cu regim de înălțime parter amplasat la strada principală, în dreapta corpului de clădire principal.

Astfel, ceea ce până nu de mult erau doar câteva camere subdimensionate de primiri urgențe, acum e un compartiment în adevăratul sens al cuvântului – complex, modern și dotat la cele mai înalte standarde. Noul CPU este compus dintr-un un cabinet de urgențe majore, un cabinet de intervenții minore, o sală cu paturi, una de resuscitare, un spațiu de triaj pacienți și o sală de așteptare.

”Inaugurăm astăzi noul Compartiment de Primiri Urgențe – Pediatrie, o lucrare amplă de reparații capitale. Este încă o piesă din ceea ce înseamnă proiectul integrat de investiții în sănătate, de la nivelul județului Bacău. Investiția depășește 1,3 milioane de Euro iar eu, personal, mă bucur că am reușit să accelerăm ritmul și am finalizat proiectul în acest an. Rămâne acum ca dumneavoastră, cei ce lucrați aici să oferiți serviciile necesare și, mai mult, să empatizați cu principalii beneficiari, copiii și părinții care vor călca pragul acestei unități medicale”, a afirmat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

La rândul său, senatorul Dragoș Benea, prezent la momentul inaugural a dorit să sublinieze implicarea noii echipe din administrația publică locală, în urgentarea lucrărilor : ”Această investiție a fost gândită la finalul anului 2014, sumele au fost prevăzute în buget în 2015 și, nu ascund faptul că mi-aș fi dorit ca proiectul să fi fost finalizat în timpul mandatului meu. Din păcate a fost o întârziere de aproape un an, timp în care eliberarea autorizației de construire a rămas la faza de documentație uitată în sertar. În iulie 2016, actualul primar al municipiului Bacău a deblocat situația, a eliberat avizele necesare după care, într-un tempo accelerat s-au realizat toate lucrările de intervenție cuprinse în proiect astfel încât acum ne aflăm la momentul final. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și mă bucur pentru colectivul de aici, deoarece din zona Pediatriei au venit cele mai puține reclamații obiective, pentru că aici există cel mai omogen colectiv și cel mai apropiat de pacienți și de părinții pacienților ”. Acesta a vorbit și despre următorul pas din strategia pentru sănătate din județul Bacău, respectiv modernizarea pavilionului vechi al Spitalului Județean de Urgență. La această oră sunt demarate lucrările de documentare, au fost discuții pe această temă cu Compania Națională de Investiții și Guvernul României care s-au arătat interesate să sprijine inițiativa astfel încât în primăvara anului 2017 vor fi demarate lucrările de șantier. ”Sperăm să menținem același ritm accelerat și pentru reabilitarea pavilionului vechi al S.J.U. și în primăvara anului 2019 să inaugurăm și această investiție”, a completat senatorul Dragoș Benea.

La inaugurare au participat numeroase oficialități, între care primarul Cosmin Necula, deputatul Ionel Floroiu, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Adrian Popa, medicul Ioana Dinu, numeroși medici și asistenți din spital – în frunte cu dr. Elena Bilbor, medic șef UPU și asistenta șefă Gina Popovici.

Măsurile de intervenție asupra clădirii C.P.U. – Pediatrie propuse prin proiect au constat, în principal, în lucrări de reparații capitale asupra întregii clădiri, lucrări de consolidare, lucrări de reabilitare termică (izolarea termică a pereților și planșeelor, înlocuirea tâmplăriei, reabilitarea rețelelor de instalații interioare), lucrări de reamenajare interioară, precum și lucrări de demolare și reconstrucție a unor noi funcțiuni, realizarea unui nou compartiment de primiri urgențe, prin demontarea rampei și a copertinei metalice, demolarea zonei de nord a legăturii dintre spital și ambulatoriu, realizarea unei structuri de rezistență din cadre de beton armat, care s-a extins către sud, pornind de la interspațiul creat prin dezafectarea fostului compartiment de primiri-urgențe.

Valoarea totală a investiției a fost de peste 1,3 milioane Euro, bani alocați de către Consiliul Județean Bacău.