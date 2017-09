Semnificatiile zilei de 16 septembrie

Astazi celebram Ziua Internationala pentru Protectia Stratului de Ozon si Ziua Europeana de Prim Ajutor.

Ziua Internationala pentru Protectia Stratului de Ozon a fost desemnata in 1994, de catre ONU. Data aniverseaza Protocolul de la Montreal – adoptat la 16 septembrie 1987 – privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. Protocolul de la Montreal este recunoscut pe plan mondial drept cel mai eficient tratat multilateral aplicat asupra mediului, exemplu unic de colaborare si parteneriat international pentru a proteja patrimoniul comun al umanitatii si al comunitatii mondiale. Dupa descoperirea gaurii din stratul de ozon de deasupra Antarcticii in 1985, guvernele a 120 de tari au inteles ca protejarea stratului de ozon este o urgenta si au decis semnarea Protocolului de la Montreal pentru a se angaja in lupta impotriva tuturor produselor care distrug stratul de ozon. Anul acesta, la aniversarea a 30 de ani de la semanrea Protocolului, tema aleasa pentru aceasta zi este “Grija pentru tot ce-I viu sub Soare”.

Ziua Europeana de Prim Ajutor este marcata in anul 2000 de catre forurile coordonatoare ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie. Scopul sau este de a atrage atentia, prin manifestarile organizate, asupra importantei cunoasterii regulilor de acordare a primului ajutor in actiunile de salvare a persoanelor aflate in primejdie. Anual, mor aproape 1 milion decopii, in toata lumea, din cauza accidentelor. Alte zeci de milioane necesita ingrijiri spitalicești pentru accidente non-mortale, iar multi dintre ei raman cu dizabilitati permanente sau leziuni ale creierului. Luarea unor masuri adecvate imediate si aplicarea tehnicilor corespunzatoare de prim-ajutor, pot reduce considerabil numarul de decese.

In 1836 ia nastere leul, ca unitate teoretica de cont, echivalentul a 60 de parale, instituit de catre Alexandru Ghica, Domnul Tarii Românesti.

In 1880 este infiintata Societatea Farmacistilor din România.

In 1908 se pun bazele “General Motors Corporation” in orasul Flint, din statul american Michigan.

In 1963 ia fiinta Malaezia in urma unificarii dintre Malaya, Singapore, Borneo de Nord (Sabahul de astazi) si Sarawak.

In 1976 intra in functiune prima platforma româneasca de foraj marin.

In 1886 se naste Jean Arp, sculptor, pictor si poet francez; in 1916, David Davidescu – inginer agrochimist român, membru al Academiei Române; in 1924, Lauren Bacal – actrita americana de film; in 1925, B.B. King – muzician american; in 1927, Peter Falk – actor american; in 1954, Mickey Rourke – actor american; in 1956, David Copperfield – magician american, iar in 1957, Anca Parghel – interpreta si profesoara româna de jazz.

In 1736 moare Gabriel Daniel Fahrennheit, fizician german; in 1977, Maria Callas (Maria Calogeropoulos) – soprana americana de origine greaca; in 1980, Jean Piaget – epistemolog si psihopedagog elvetian; in 2000, Ioan Alexandru – poet român, iar in 2016, Edward Albee – dramaturg american.