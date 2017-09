Semnificatiile zilei de 13 septembrie

Astazi este Ziua Pompierilor Români, marcata inca din 1953. Data comemoreaza faptele de eroism ale pompierilor aflati sub comanda capitanului Pavel Zaganescu in timpul Bataliei din Dealul Sprii, ultima confruntare armata disputata pe teritoriul românesc dintre structurile militare ale Tarii Românesti si cele otomane.

In aceasta eroica batalie cade la datorie mai mult de jumatate din efectivul companiei de pompieri. Recunoasterea acestei batalii drept unul dintre cele mai semnificative momente din istoria pompierilor a fost unanima, indiferent de epocile istorice si regimurile politice prin care a trecut tara. In memoria lor, pe latura din fata a Monumentului Eroilor Pompieri este fixata o placa de bronz cu inscriptia: “Luptatorilor de la 13 septembrie 1848, poporul român recunoscator, MDCCCL (1900)”, iar pe latura opusa este fixata o alta placa de bronz, pe care scrie: “In aducerea aminte a luptei sustinute in acest loc de pompierii Bucurestilor, comandati de catre capitanul Zăgănescu si de Batalionul II din Reg. 2 linie sub comanda col. Radu Golescu contra unei divizii de armata turceasca comandata de Kerim Pasa”.

In 1584 este finalizata El Escorial, cea mai mare constructie a Renasterii mondiale, in Spania.

In 1745 este elaborata primul „Atlas geografic al Rusiei” – prima culegere de harti ale intregului teritoriu rusesc.

In 1788 orasul New York devine prima capitala a Statelor Unite. In 1922 se inregistreaza recordul absolut de temperatura la umbra, de 57,7 °C, la Al’Aziziyah, in Libia .

In 2000 are loc prima editie a „Latin Grammy Awards”, la Staples Center, Los Angeles, organizata de „Latin Academy Of Recording Arts and Sciences”.

In 1819 se naste Clara Schumann, pianista si compozitoare germana, sotia lui Robert Schumann; in 1860, Thoma Ionescu – medic, intemeietorul scolii românesti de chirurgie si de anatomie topografica, membru al Academiei Române; in 1908, Edgar Papu – specialist român in literatura comparata si filosof al culturii; in 1942, Béla Károlyi – antrenor român de gimnastica, iar in 1956, Ilie Balaci – fotbalist român.

In 1592 moare Michel de Montaigne, scriitor si moralist francez, unul dintre cei mai importanti scriitori francezi ai Renasterii; in 1913, Aurel Vlaicu – pionier al aviatiei române, in timpul unei incercari de a traversa Muntii Carpati cu avionul sau, Vlaicu II; in 1996, Tupac Shakur – interpret american inclus in Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vanzari de albume din lume, peste 120 de milioane, iar in 2010, Anton Suteu – compozitor român.