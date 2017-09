Semnificatiile zilei de 11 septembrie

In 1853 este utilizat pentru prima data telegraful electric.

In 1873 sunt aprinse primele lampi electrice din lume la Petersburg, pe strada Odesei.

In 1878 ia fiinta prima legatie a României in strainatate, la Viena, iar Ion Bălăceanu devine primul ambasador român in strainatate.

In 1940 se dizolva Partidul Natiunii – partid “unic si totalitar” sub conducerea suprema a regelui Carol al II-lea.

In 1989 Ungaria deschide Cortina de Fier, pentru a permite germanilor din RDG aflati in concediu in Ungaria sa se refugieze in RFG.

In 2001 peste 3.000 de oameni isi pierd viata in atacurile teroriste din 11 septembrie din SUA, considerate a fi cele mai sangeroase din istorie. Ele au fost comise de 19 teroristi din reteaua al-Qaida, care au deturnat patru avioane, lovind turnurile World Trade Center din New York si cladirea Pentagonului, situata in apropiere de Washington. Obiectivul precis al teroristilor a ramas, pana in present, necunoscut, la fel ca si imprejurarile exacte ale producerii catastrofei. Sub daramaturi au fost prinse sute de persoane care nu putusera fi evacuate si multi salvatori, in timp ce intregul cartier Manhattan a fost acoperit de un nor de fum negru si de praf. Ziua de 11 septembrie a fost declarata, prin decret prezidential, Ziua Patriotilor. Pe locul turnurilor, autoritatile newyorkeze au construit doua bazine pe marginile carora stau scrise toate numele celor decedati in atentatele de la WTC.

In 1816 se naste Carl Zeiss, inginer mecanic german, creatorul instrumentului optic, intreprinzator si intemeietorul firmei Carl Zeiss, in noiembrie 1846; in 1875, Stefan Octavian Iosif – poet român; in 1885, D. H. Lawrence – poet si eseist englez; in 1947, Alexa Visarion – regizor si scenarist român, iar in 1971, Nicoleta Grasu – aruncatoare de disc româna.

In 1823 moare David Ricardo, economist englez, reprezentant al Scolii Clasice de Economie; in 1985, Ion Frunzetti – critic si istoric de arta, poet, publicist, eseist si traducator român; in 2003, John Ritter – actor American, iar in 2011, Andy Whitfield – actor si model galez-australian.