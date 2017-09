Semnificatiile zilei de 9 septembrie

Astazi este Ziua Mondiala a Frumusetii si Ziua Internationala a Ursuletului de Plus.

Ziua Mondiala a Frumusetii este initiata de Comitetul International al Esteticii si Cosmeticii – SIDESKO, in 1995. In decursul istoriei, au ramas mai multe fraze celebre legate de frumusete. Scriitorul rus Fiodor Dostoievski scria celebra fraza: “Frumusetea va salva lumea”, Nikolai Roerich adauga: “Constientizarea frumusetii va salva lumea”, iar romancierul francez Honoré de Balzac spunea “Frumosul se simte, nu incape intr-o definitie”. Astazi frumusetea nu e perceputa ca fiind neaparat ceva cu ce te nasti, ci fiind rezultatul atentiei sporite acordate propriei imaginii. Frumusete inseamna armonie – curatenie, informare, ingrijire, sanatate, un mod sanatos de viata si atitudine. Ziua Mondiala a Frumusetii reprezinta si un omagiu adus tuturor celor ce lucreaza in domeniul infrumusetarii, intre acestia: esteticieni, stilisti, designeri, instructori de fitness.

Ziua Internationala a Ursuletului de Plus doreste sa ne aminteasca de copilarie si chiar sa ne readuca, macar pentru cateva momente, in starea de fericire a unui copil. Ursuletul de plus este un simbol al copilariei, dar si al afectiunii. Este ziua in care se sarbatoreste rolul important pe care jucaiile, mai ales cele de plus, il au dintoteauna in viata copiilor si nu numai. Motiv pentru care a fost infiintat, in 2015, Muzeul Ursuletului de Plus, la Zarnesti, unde putem admira inclusive cei doi ursi gigant cofectonati pentru a marca nasterea printesei Charlotte Elizabeth Diana, fiica Printului William si a Ducesei de Cambridge.

In 1743 se emite rescriptul imparatesei Maria Terezia care acorda dreptul copiilor de iobagi români din Transilvania de a frecventa scoala.

In 1791 Washington, D.C., capitala Statelor Unite, isi primeste numele dupa presedintele George Washington.

In 1886 se adopta, la Berna, prima “Conventie internationala pentru protectia operelor literare si artistice”.

In 1911 se efectueaza prima cursa postala cu avionul in Europa.

In 1912 este dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare a lui Constantin Brâncusi si primul monument al maestrului la Bucuresti.

In 1918 se construieste, din initiativa lui C. I. Parhon, Societatea de Neurologie, Psihiatrie si Psihologie din Iasi.

In 1737 se naste Luigi Galvani, medic, fizician si filosof italian; in 1828, Lev Tolstoi – scriitor rus; in 1908, Cesare Pavese – scriitor italian, unul dintre cei mai importanti scriitori ai sec. XX; in 1960, Hugh Grant – actor britanic, iar in 1977, Gina Gogean – gimnasta româna.

In 1896 moare Matei Millo, actor si cantaret, autor de texte dramatice român; in 1898, Stéphane Mallarmé – scriitor francez; in 1901, Henri de Toulouse-Lautrec – pictor francez, iar in 2003, Edward Teller – om de stiinta american, de origine maghiara, considerat parintele bombei atomice.