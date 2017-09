Semnificatiile zilei de 8 septembrie

Astazi, in România, se sarbatoreste Ziua Petrolistului, iar la nivel mondial este Ziua Internationala a Alfabetizarii.

Ziua Petrolistului, initiata de Federatiai Sindicatelor Libere si Independente Petrom, in 1990, se desfasoara sub patronajul Sfintei Maria, aleasa drept protectoare a petrolistilor. Ziua este dedicata personalului din industria petrolului, celor care lucreaza in foraj, extractie, prelucrarea si cercetarea petrolului. In 1857 România inaugureaza primul iluminat public din lume cu petrolul lampant – 1000 de lampi cu gaz iluminau strazile Bucurestiului – urmat de Iasi, in 1858, de Craiova, in 1859 si de Ploiesti, in 1860. In 1961 se inaugureaza Muzeul National al Petrolului din Ploiesti, care prezinta documentatie tehnica de profil, machete, fotografii, utilaje-exponate, unelte si aparatură folosite în foraj-extracție și în industria de prelucrare a petrolului etc. Muzeul face parte din Rețeaua Națională a Muzeelor din România, afiliată la NEMO (Rețeaua Muzeelor Europene)

Ziua Internationala a Alfabetizarii este instituita in 1965, la initiativa UNESCO, cu scopul de a mobiliza comunitatea internationala si de a promova alfabetizarea ca instrument al dezvoltarii. In prezent, 15 % din populatia lumii inca nu stie sa scrie sau sa citeasca, iar femeile reprezinta 2/3 din populatia analfabeta. Daca in tarile dezvoltate scrisul si cititul sunt activitati comune, pe continentul african, de exeemplu, situatia este dramatica. Ultima pozitie este ocupata de Mali, cu o rata a alfabetizarii de 26,2%, urmata Niger si Burkina Faso, cu 28,7% dintre adulti stiu sa scrie si sa citeasca. Locurile urmatoare sunt ocupate de Guineea (29,5%), Ciad (31,8%), Etiopia (35,9%) si Sierra Leone (38,1%). România se afla pe locul 56 in lume, cu o rata a alfabetizarii de 97,6% – peste 500.000 de români sunt analfabeti. Dintre tarile membre ale Uniunii Europene, doar Grecia (cu o rata de 97,1%) si Portugalia (94,9%) se afla in urma României. Educatia este un factor important in promovarea pacii si tolerantei, iar alfabetizarea este esentiala pentru eradicarea saraciei, stabilirea egalitatii de sanse si asigurarea unei dezvoltari durabile.

In 1636 este fondata Universitatea Harvard.

In 1954 Jonas Edward realizeaza primul vaccin impotriva poliomielitei, care in 1955 incepe sa fie comercializat pe piata americana.

In 1975 ia fiinta compania de transport aerian LAR – Liniile Aeriene Române.

In 1830 se naste Frédéric Mistral, poet francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1904; in 1873, Alfred Jarry – dramaturg si prozator, precursor al suprarealismului; in 1925, Peter Sellers – actor britanic; in 1940, Marioara Tanase – interpreta româna de muzica populara si romante; in 1974, Bobby Paunescu – regizor si scenograf român, iar in 1979, Pink – cantareataă americana.

In 1949 moare Richard Strauss, compozitor german; in 1954, André Derain – pictor francez; in 2004, Dan Spataru – interpret român de muzica usoara, iar in 2012, Bill Moggridge – designer britanic, autor si educator, realizatorul primului laptop din lume.