Semnificatiile zilei de 7 septembrie

In 1910 Marie Curie izoleaza prima mostra pura de radiu.

In 1931 Nicolae Titulescu este reales in functia de presedinte al celei de-a XII-a Sesiuni Ordinare a Adunarii Societatii Natiunilor – caz unic in istoria Ligii Natiunilor cand un fost presedinte al Ligii este reales pentru o noua sesiune.

In 1940 este semnat Tratatul de la Craiova, tratat de frontiera intre România si Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei – „Cadrilaterul”, judetele Durostor si Caliacra – intra in componenta Bulgariei.

In 1949 este proclamata Republica Federala Germania, cu capitala la Bonn, in urma unificarii zonelor de ocupatie americana, franceza si engleza.

In 1998 este fondata Google Inc.

In 2001 este prezentat, in cadrul Festivalului de Film de la Venetia, filmul lui Lucian Pintilie, “Dupa-amiaza unui tortionar”, realizat dupa romanul „Drumul Damascului”, al Doinei Jelea.

In 1707 se naste Georges Louis Leclerc de Buffon, scriitor si naturalist francez; in 1850, Constantin I. Istrati – chimist si medic român; in 1866, Tristan Bernard – prozator si dramaturg francez; in 1909, Elia Kazan (Elia Kazanjoglou) – regizor, scenarist si producator american de origine greaca; in 1924, Ion Pacea – pictor român, membru de onoare al Academiei Române; in 1965, Angela Gheorghiu – soprana româna, iar in 1977, Fedde le Grand – DJ olandez.

In 1831 moare Petrus Sigerus, botanist si farmacist din Transilvania; in 1907, Bogdan Petriceicu-Hasdeu – enciclopedist, jurist, lingvist, istoric, om politic si scriitor român; in 1993, Eugen Barbu – scriitor, scenarist si publicist român, iar in 2008, Ilarion Ciobanu – actor român de film.