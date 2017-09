Semnificatiile zilei de 6 septembrie

In 1863 intra in functiune primul metrou din lume, la Londra, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu o lungime de 6,3 km si tractiunea realizata cu o masina cu aburi.

In 1940 incepe cea de-a doua domnie a Regelui Mihai, in perioada 1940-1947.

In 1941 nazistii impun evreilor cu varsta mai mare de 6 ani sa poarte cate o insigna galbena cu Steaua lui David.



In 1946 George Enescu si sotia sa, Maria Cantacuzino, parasesc definitiv România ajutati de Yehudi Menuhin.



In 1983 Uniunea Sovietica recunoaste ca a doborat avionul de pasageri KAL-007 apartinand liniei sud coreene, declarand ca pilotii nu au stiut ca era un avion civil atunci cand a incalcat spatiul aerian sovietic.



In 1991 Leningrad ia din nou numele sau istoric de Sankt Petersburg.

In 1766 se naste John Dalton, chimist si fizician englez, cunoscut ca unul dintre parintii fizicii moderne; in 1817, Mihail Kogalniceanu – istoric, scriitor, publicist si om politic român; in 1819, Nicolae Filimon – scriitor român; in 1927, Ion Pacea – pictor român, membru de onoare al Academiei Române; in 1963, Constantin Miculescu – fizician român, iar in 1943, Roger Waters – cantaret si compozitor englez, membru al formatiilor Pink Floyd sau The Bleeding Heart Band.

In 1907 moare Sully Prudhomme, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1901; in 2004, Grigore Gheba – matematician român, iar in 2007, Luciano Pavarotti – tenor italian si Eva Crane – fizician britanic.