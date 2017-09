Semnificatiile zilei de 5 septembrie

In 1666 este lichidat Marele incendiu din Londra, cu un deznodamant sumbru: 10.000 cladiri distruse, inclusiv Catedrala Saint Paul, insa face doar 6 victime omenesti.

In 1698 Tarul Petru cel Mare al Rusiei introduce un impozit pe barbi, exceptie facand clerul si taranimea, pentru a-si determina poporul sa renunte la obiceiurile orientale.

In 1940 este suspendata Constitutia din februarie 1938, iar regele Carol al II-lea cedeaza generalului Ion Antonescu principalele prerogative regale.

In 1980 este inaugurat tunelul St. Gotthard din Elvetia – cel mai lung tunel de autostrada din lume, cu 16,22 km, ce se intinde de la Goschenen la Airolo.

In 1568 se naste Tommaso Campanella, teolog, filosof si poet italian; in 1735, Johann Christian Bach, compozitor german, al 11-lea fiu al lui Johann Sebastian Bach; in 1858, Alexandru Vlahuta – scriitor român; in 1940, Raquel Welch – actrita americana; in 1946, Freddie Mercury – solistul trupei Queen, iar in 1951, Michael Keaton – actor american.

In 1803 moare Pierre Choderlos de Laclos, scriitor francez; in 1857, Auguste Comte – filosof, matematician si sociolog francez, iar in 1997, Maica Tereza – misionara catolica de origine albaneza, laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 1979.