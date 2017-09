Prințul William și Kate, al treilea copil

Printul William al Marii Braitanii si sotia sa, Kate, asteapta al treilea copil, a anuntat Palatul Kensington, relateaza Reuters.

“Altetele lor Regale Ducele si Ducesa de Cambrigde sunt foarte incantati sa anunte ca Ducesa de Cambridge asteapta cel de-al treilea copil”, a anuntat Palatul intr-o declaratie de presa.

“Regina si membrii ambelor familii sunt incantate de vesti”, mai arata anuntul.

Cei doi copii ai lui William si Kate, George si Charlotte au 4, respectiv 2 ani.

Printul William si Catherine (Kate) Middleton, pe care a intalnit-o la Universitatea “St. Andrews”, s-au logodit in octombrie 2010, in timpul unei vacante private in Kenya, logodna fiind anuntata la 16 noiembrie 2010. Cei doi s-au casatorit pe 29 aprilie 2011, la Westminster Abbey.

