Semnificatiile zilei de 30 august

In 1265 este datata prima mentiune documentara a Hunedoarei.

In 1698 apare, la Iasi, prima scriere filosofica româneasca – Divanul sau gâlceava inteleptului cu lumea sau giudetul sufletului cu trupul – de Dimitrie Cantemir.

In 1881 este patentat teatrofonul – primul sistem audio-stereo din lume – de catre inginerul francez Clement Ader.

In 1948 ia fiinta „Directia Generala a Securitatii Poporului” – Securitatea.

In 1974 este realizat calculatorul pe baza de laser Coral.

In 1974 se inaugureaza, la Bucuresti, „Centrul demografic ONU – România”.

In 2005 sudul SUA este devastat de catre Uraganul Katrina.

In 1848 se naste Gheorghe Bengescu, diplomat, istoric si publicist român, membru al Academiei Române; in 1871, Ernest Rutherford – fizician britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1908, considerat „parintele” fizicii nucleare; in 1897, Aurel Petrescu – regizor si operator român; in 1927, Victor Emanuel Sahini – chimist român, membru al Academiei Române; in 1959, Ralu Filip – jurist si jurnalist român; in 1972, Cameron Diaz – actrita americana, iar in 1974, Camilla Läckberg – scriitoare suedeza.

In 1891 moare Emanoil Bacaloglu, fizician, chimist si matematician român; in 1964, Scarlat Lambrino – istoric român, membru al Academiei Române; in 2013, Seamus Heaney – scriitor nord-irlandez, laureat Nobel pentru Literatura in 1995, iar in 2015, Dan Iordachescu – bariton român.